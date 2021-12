Aperçus qualitatifs sur l’expansion du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord pour 2022-2029 | Focus Fertlité, Babystart, Sensiia

Aperçu du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord :

Le marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord sont la croissance rapide à l’âge de la première grossesse, la baisse des taux de fertilité avec les progrès de la technologie pour tester la fertilité avec précision. En outre, en raison de l’évolution du mode de vie et de l’augmentation des troubles d’infertilité chez les hommes et les femmes, la demande de tests d’infertilité pour identifier la raison du trouble et le diagnostiquer a augmenté, tandis que les progrès technologiques dans le domaine stimuleront la croissance du marché.

Le marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord est segmenté en fonction du produit, de l’échantillon, du mode d’achat et de l’utilisation finale.

Sur la base du produit, le marché nord-américain des appareils de test de fertilité est segmenté en kits de prédiction de l’ovulation, moniteurs de fertilité, produits de test de fertilité masculine et autres.

Sur la base de l’échantillon, le marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord est segmenté en salive, urine, sang et autres.

Sur la base du mode d’achat, le marché nord-américain des appareils de test de fertilité est segmenté en OTC et basé sur la prescription.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché nord-américain des appareils de test de fertilité est segmenté en hôpitaux, cliniques de fertilité, soins à domicile et autres.

En termes d’analyse géographique, la province des États-Unis régit l’industrie des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord en raison de facteurs selon lesquels les gouvernements dépensent des sommes considérables pour les infrastructures de santé et les progrès technologiques. De plus, l’augmentation des cas d’infertilité et de troubles gynécologiques a accru la demande sur le marché, ce qui alimentera la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation des grossesses chez les adolescentes et la présence de principaux payeurs sur le marché stimuleront la croissance du marché régional.

Objectifs du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Dispositifs de test de fertilité

2 Analyser et prévoir la taille du marché des appareils de test de fertilité, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des appareils de test de fertilité pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des appareils de test de fertilité en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Dispositifs de test de fertilité

Les principaux fabricants clés sont : Fertlity Focus Inc., Babystart Ltd, Sensiia Ltd, Geratherm Medical AG, Valley Electronics GmbH, Swiss Precision Diagnostics GmbH, Church & Dwight Co., Inc, UEBE MEDICAL et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des appareils de test de fertilité dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : Amérique du Nord, Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des appareils de test de fertilité en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

