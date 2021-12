Aperçus qualitatifs sur l’expansion du marché de l’agrotourisme pour 2021-2027 | Liberty Hill Farm, Blackberry Farm, Quadrant Australie

Synthèse du marché mondial de l’agrotourisme :

Le marché mondial de l’agritourisme devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon une étude de marché, la réservation en ligne est reconnue comme une alternative confortable par les touristes du monde entier. De plus, l’approche des médias sociaux et la diffusion efficace des sondages auprès des clients ont fourni une vague de réservations en ligne dans l’échange. Les outils de médias sociaux contribuent à améliorer l’engagement et l’information des clients. Par conséquent, la prévalence croissante des réservations en ligne stimulera la croissance du marché de l’agrotourisme, au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Segmentation globale du marché de l’agrotourisme :

Sur la base du type, le marché de l’agrotourisme est segmenté en national et international.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord estimera le pourcentage le plus élevé du marché de l’agrotourisme au cours de la période de projection en raison de l’extension accélérée de l’industrie touristique dans la province.

Acteurs clés mondiaux :

Ferme de la colline de la liberté Ferme de mûres Willow-Witt Ranch Monteillet Fromagerie Auberge à Valley Farms Récolter des fermes fraîches Granges de blé Orange Grove Farm Robertson Voyage Domiruth Pérou Quadrant Australie Sélectionnez les jours fériés

Marché mondial de l'agrotourisme : table des matières

