Aperçus qualitatifs sur l’expansion du marché de la chirurgie du cancer du poumon pour 2022-2029 | Acteurs clés mondiaux – GE, BD, Intuitive Surgical, Olympus, Pfizer, Roche

Le marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon devrait croître à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le cancer du poumon est un type de cancer qui commence dans les poumons où les tumeurs initiales se développent et une personne éprouve des problèmes respiratoires. C’est le cancer le plus détecté dans la population mondiale. Le tabagisme, l’exposition à la fumée secondaire, au radon et à l’amiante sont les principales causes de cancer du poumon. Une méthode ou une procédure chirurgicale est suivie pour l’ablation de la tumeur. Certaines personnes ressentent des douleurs et des complications après la chirurgie, mais elles sont généralement contrôlées par les médicaments. Il existe généralement deux types de cancer du poumon, à savoir le cancer du poumon à petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon sont la croissance rapide du nombre d’incidences et de la prévalence du cancer du poumon dans le monde entier, l’augmentation des progrès technologiques et l’amélioration du traitement du cancer du poumon.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la chirurgie du cancer du poumon en raison de l’augmentation de la population gériatrique et des niveaux élevés de sensibilisation de la population générale au traitement du cancer dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché de la chirurgie du cancer du poumon en raison de l’augmentation de la population gériatrique et des niveaux élevés de sensibilisation de la population générale au traitement du cancer dans cette région.

Principaux acteurs clés :

Accuray Incorporé

Services aux entreprises de dispositifs médicaux, Inc.

Chirurgie intuitive

AngioDynamique

Société Olympe

KARL STORZ SE & Co. KG

Scanlan International

TROKAMED GmbH

Pfizer inc.

F. Hoffmann-La Roche SA

Genentech Inc

Boehringer Ingelheim International GmbH

Abbott

Société scientifique de Boston

Braun Melsungen SA

Forgeron et neveu

Medtronic

Richard Wolf GmbH

BD

Baxter

General Electric et plus …………… ..

Segmentation globale du marché Chirurgie du cancer du poumon :

Segment de marché par type :

Instruments chirurgicaux

Systèmes de surveillance et de visualisation

Segment de marché par procédure:

Chirurgie robotique

Thoracotomie

Lobectomie

Résection des manches

Chirurgie endobronchique

Pneumectomie

Chirurgie percutanée

Segmentectomie

Chirurgies mini-invasives

Segment de marché par traitement :

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Laboratoires de recherche

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon

1 Aperçu du marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon

2 Global Competition Chirurgie du cancer du poumon marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de chirurgie du cancer du poumon, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en chirurgie du cancer du poumon (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Chirurgie du cancer du poumon, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de chirurgie du cancer du poumon

8 Analyse des coûts de fabrication Chirurgie du cancer du poumon

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la chirurgie du cancer du poumon (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

