Aperçus, perspectives et prévisions de la part de marché des cosmétiques 2029

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des cosmétiques

Le marché mondial des cosmétiques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 377 243,22 USD. millions d’ici 2029.

Les cosmétiques sont utilisés pour améliorer la beauté et l’apparence physique d’un personnage. Ces produits cosmétiques sont principalement fabriqués à partir de sources artificielles. Le but des produits cosmétiques est principalement destiné au nettoyage externe, à la parfumerie , au changement d’apparence, à la correction des odeurs corporelles, à la protection de la peau, au conditionnement, entre autres. Des antisudorifiques, parfums, maquillages et shampoings aux savons, crèmes solaires et dentifrices, les cosmétiques et les produits de soins personnels jouent un rôle essentiel à chaque étape de la vie d’un consommateur.

En novembre 2021, The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé un partenariat avec la Florida A&M University pour un nouveau programme de développement des talents afin de former la prochaine génération de leaders de la beauté noire dans le Travel Retail. Ce développement était conforme à l’engagement de l’entreprise envers l’équité raciale. Cela a permis à l’entreprise de créer un programme unique de stages et de bourses avec la Florida A&M University.

En novembre 2021, Procter & Gamble a annoncé un accord pour acquérir la marque indépendante de soins de la peau Farmacy Beauty. Avec cette acquisition, la société souhaite doubler les produits de soins de la peau qu’elle propose sur le marché. La société visait à mettre à jour la population plus âgée en raison de son portefeuille de marques.

Étendue du marché et marché mondial des cosmétiques

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cosmétiques sont Procter & Gamble, L’Oréal SA, The Estee Lauder Companies Inc., Coty Inc., Shiseido Company, Limited, Colgate-Palmolive Company, Kao Corporation, Beiersdorf Group, Unilever, Amorepacific, Johnson & Johnson Services, Inc., Revlon, Inc., LMVH, Oriflame Cosmetics Global SA, Espa, Henkel AG & Co. KGaA, Mary Kay, Natura&Co, CHANEL et KOSÉ Corporation, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des cosmétiques et taille du marché

Le marché mondial des cosmétiques est segmenté en fonction du type de produit, de la nature, de la catégorie, du type d’emballage, du canal de distribution et de l’application. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, parfums, maquillage et autres. En 2022, le segment des soins de la peau devrait dominer le marché, les consommateurs se souciant de plus en plus de leur peau saine. Les médias sociaux ont également joué un rôle important dans la publicité pour les marques de soins de la peau.

Basé sur la nature, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en organique et inorganique. En 2022, le segment inorganique devrait dominer le marché car ces produits sont très efficaces. Les teintures capillaires, les crèmes contre l’acné, les crèmes anti-rides et divers autres produits sont fabriqués avec des ingrédients inorganiques pour améliorer leur résultat.

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en produits de masse, produits haut de gamme et produits professionnels. En 2022, le segment des produits de masse devrait dominer le marché en raison de la présence d’une large gamme de produits, d’un réseau de distribution et de prix abordables. Les produits cosmétiques sont fabriqués en série en raison de la demande croissante du marché.

Selon le type d’emballage, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en flacons et pots, tubes, récipients, sachets, sticks, pompes et distributeurs, blisters et bandes, et bombes aérosols. En 2022, le segment des bouteilles et pots devrait dominer le marché, car une grande partie des produits sont généralement conditionnés en pots ou en bouteilles. Les pots sont bons pour les articles qui ne se versent pas bien ou un client peut ne pas vouloir acheter en grandes portions, car les pots sont disponibles dans une grande variété de tailles. Les bouteilles conviennent aux produits liquides que le consommateur souhaite distribuer par une certaine méthode (pompe, pulvérisateur) et souhaite des volumes plus importants.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en hors ligne et en ligne. En 2022, le segment hors ligne devrait dominer le marché, car il s’agit d’une forme traditionnelle de canal de distribution qui se concentre sur les magasins physiques, avec ses ventes dans les supermarchés, les magasins spécialisés, les pharmacies et les salons. Les clients peuvent obtenir un large éventail d’options, de suggestions et d’échantillons dans ces magasins qui améliorent leur prise de décision.

Sur la base de l’application, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en femmes et en hommes. En 2022, le segment féminin devrait dominer le marché car le marché des cosmétiques est fortement axé sur les femmes avec une large gamme de produits disponibles pour les femmes.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Pour obtenir une analyse détaillée des stratégies commerciales concernant les principaux acteurs clés qui existent déjà sur le marché mondial des cosmétiques ainsi que la chaîne de valeur, la matière première et la variable industrielle.

Pour comprendre toutes les informations liées au marché des cosmétiques en fonction de son marché, de ses segmentations et de ses sous-segmentations.

Le rapport fournit une recherche approfondie sur les canaux de distribution et la chaîne d’approvisionnement avec les détaillants, les grossistes, les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs et les consommateurs.

Le rapport couvre tous les facteurs tels que le TCAC, l’offre et la demande, les modèles macroéconomiques, les modèles d’achat des clients et divers autres avec des données appropriées et authentiques.

De plus, à l’aide de l’analyse SWOT, de l’analyse PESTLE et de l’évaluation des opportunités, les chercheurs et les analystes offrent des informations précises et vérifiées via le rapport.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quelles sont les informations complètes sur les tendances actuelles de l’industrie, les moteurs de croissance et les prévisions de tendances sur la dynamique du marché des cosmétiques?

Quel segment de produit obtiendra une part du marché Cosmétiques avec la dernière analyse de la part de marché, des défis, des moteurs de croissance et des opportunités d’investissement?

Quelles dynamiques et tendances de marché de segment ont été mentionnées dans tous les domaines géographiques et d’application ?

Quel marché régional s’imposera comme un favori dans les années à venir ?

Quelle segmentation du marché jusqu’à la fourchette régionale de second et troisième rang ?

Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient se présenter dans l’industrie du marché Cosmétiques dans les années à venir?

Quels sont les principaux défis en termes de valeur (revenu) et de volume (production et consommation) ?

Quels sont les profils des parts de marché et les stratégies des principaux acteurs ?

Quelles sont les évaluations factuelles de la trajectoire du marché Cosmétiques?

Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour garder le contrôle du marché mondial Cosmétique ?

Quelles sont les informations de recherche approfondies sur les principaux moteurs et les tendances actuelles au sein de l’industrie ?