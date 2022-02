Aperçus de la société du marché des purificateurs d’eau, informations, analyse comparative des produits et analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché: incluez une analyse d’impact de Covid-19.

Le marché des purificateurs d’eau devrait atteindre une valeur estimée à 68,29 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain de 10,65 % au cours de la période de prévision 2019-2026.

Les principaux acteurs du marché des purificateurs d’eau impliqués dans l’étude sont 3M, BWT Aktiengesellschaft, Pentair plc., Unilever, WOONGJIN COWAY CO., LTD., Culligan, EcoWater Systems LLC., Mitsubishi Chemical Corporation, BRITA INDIA LTD., TORAY INDUSTRIES, INC. , Koninklijke Philips NV, ENMETEC GmbH, Carrier Midea India, AO Smith India Water Products Pvt. Ltd., KENT RO Systems Ltd., Livpure Pvt. Ltd., Shenzhen Angel Eau Potable Equipment Co, Ningbo Lamo Eau Potable Équipement .

Segmentation du marché mondial des purificateurs d’eau :

Par technologie : purificateur par gravité, purificateur UV, purificateur RO, filtre à sédiments, adoucisseur d’eau, autres

Par l’utilisateur final : Commercial. Résidentiel, Industriel

Par canaux de distribution : magasins de détail, ventes directes, en ligne

Par portabilité : purificateurs d’eau portables, purificateurs d’eau non portables

Par accessoires : filtre de pichet, filtre sous évier, filtre de douche, support de robinet, distributeur d’eau, filtres de rechange.

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance, historique et prévisionnel (2015-2027) des régions suivantes est couverte dans les chapitres 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 :

o Amérique du Nord (traité aux chapitres 6 et 13)

o Europe (traité aux chapitres 7 et 13)

o Asie-Pacifique (couverte aux chapitres 8 et 13)

o Moyen-Orient et Afrique (couverts aux chapitres 9 et 13)

o Amérique du Sud (couverte aux chapitres 10 et 13)

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché des purificateurs d’eau :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2021 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du scénario COVID sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement élevé les plus encourageants pour la vitrine du mouvement des purificateurs d’eau par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché des purificateurs d’eau en 2019 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché des purificateurs d’eau ?

