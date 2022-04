Aperçus clés du marché européen de la neurologie interventionnelle couvrant les facteurs principaux et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2029 | Abbott, Stryker, Bayer

Synopsis du marché de la neurologie interventionnelle en Europe:

Pour comprendre le marché en profondeur, le rapport d’étude sur le marché de la neurologie interventionnelle est la solution parfaite. Avec l’année de référence spécifique et l’année historique, des estimations et des calculs sont effectués dans le rapport. Ce rapport d’analyse de l’industrie est généré avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies. Ce rapport d’étude de marché mondial étudie le marché aux niveaux régional et mondial en tenant compte des principales zones géographiques. L’analyse et la prévision des données de marché à l’aide des meilleurs modèles statistiques et cohérents, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réalisation du merveilleux rapport sur le marché de la neurologie interventionnelle.

Le marché européen de la neurologie interventionnelle affichera un TCAC d’environ 8,30 % pour la période de prévision 2022-2029.

Le document complet sur le marché Neurologie interventionnelle prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie de la santé. Toutes les données et informations impliquées dans le rapport proviennent de sources incroyablement fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des livres blancs, des revues, des journaux et des fusions. Un rapport international sur le marché de la neurologie interventionnelle met également à disposition des statistiques sur l’état actuel de l’industrie en tant que source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Selon l’analyse du rapport de marché, la neurologie interventionnelle est une technique guidée par imagerie peu invasive utilisée pour le diagnostic et le traitement des affections liées à la poitrine, au cou et à la colonne vertébrale. En d’autres termes, la neurologie interventionnelle est utilisée pour contrôler et détecter les affections systémiques du système nerveux central.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen de la neurologie interventionnelle sont la prévalence croissante des troubles neurologiques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la complexité croissante du traitement des patients atteints de des accidents vasculaires cérébraux récurrents et des dépenses croissantes pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Segmentation du marché de la neurologie interventionnelle en Europe :

Sur la base du produit, le marché de la neurologie interventionnelle est segmenté en systèmes d’angioplastie et de stenting par ballonnet cérébral, dispositifs d’enroulement et d’embolisation d’anévrisme, dispositifs de neurothrombectomie et dispositifs de support.

Sur la base de l’application, le marché de la neurologie interventionnelle est segmenté en sténose veineuse, sténose artérielle, anévrisme cérébral, accidents vasculaires cérébraux ischémiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la neurologie interventionnelle est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires, cliniques de neurologie et autres.

Analyse régionale, l’Europe devrait continuer à enregistrer des gains substantiels au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence des technologies de santé avancées et modernes associées à l’augmentation des cas de troubles neurologiques. L’Allemagne deviendra le pays dominant dans cette région en raison de l’augmentation des fonds du gouvernement pour développer l’infrastructure des soins de santé.

Principaux acteurs européens :

Abbott Johnson & Johnson Services, Inc. Société scientifique de Boston Stryker Medtronic L. Gore & Associates, Inc Biocapteurs International Group, Ltd Integra LifeSciences Corporation Bayer SA Acandis GmbH Braun Melsungen SA Drägerwerk AG & Co. KGaA

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur la neurologie interventionnelle, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la neurologie interventionnelle, moteurs du marché et contraintes

Marché européen de la neurologie interventionnelle : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par régions

5 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par type

6 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par applications

7 Analyse du marché de la neurologie interventionnelle en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché Neurologie interventionnelle en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché de la neurologie interventionnelle en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

