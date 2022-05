Aperçus clés du marché du traitement des implants crâniens couvrant les facteurs principaux et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2029 | 3di, 3DCeram, Ortho Baltique

Aperçu du marché mondial du traitement des implants crâniens :

Le marché mondial du traitement des implants crâniens affichera un TCAC d’environ 6,70 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon une étude de marché, les implants crâniens sont les dispositifs médicaux utilisés en cranioplastie pour corriger les défauts crâniens. La cranioplastie est la réparation chirurgicale des défauts osseux du crâne.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement des implants crâniens sont la prévalence croissante des cas de cancer du cerveau dans le monde, l’accent accru sur les progrès technologiques impliqués dans la fabrication de dispositifs médicaux et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement.

Segmentation globale du marché Traitement des implants crâniens :

Sur la base du produit, le marché mondial du traitement des implants crâniens a été divisé en implants crâniens non personnalisés et implants crâniens personnalisés.

Sur la base du matériau, le marché du traitement des implants crâniens est segmenté en céramique, polymère et métal.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement des implants crâniens est segmenté en centres de neurochirurgie spécialisés, hôpitaux et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du traitement des implants crâniens en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au niveau sophistiqué des établissements de santé, à l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement et à l’augmentation de la prévalence des traumatismes et du cancer du cerveau. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation accrue aux options de traitement, de l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et de l’augmentation du revenu personnel disponible.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Braun Melsungen SA

Zimmer Biomet

Medtronic

Ortho Baltique

Stryker

Tecomet inc.

Chirurgie d’Attenborough

Skulle Implants Corporation

3di GmbH

KELYNIAM ​​GLOBAL INC.

OssDsign AB.

Xilloc Médical BV

Groupe KLS Martin

Médartis SA

Services aux entreprises de dispositifs médicaux inc.

3DCeram

Médartis SA

Ostéomé

evonos GmbH & Co. KG

Renishaw

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du traitement des implants crâniens

1 Aperçu du marché mondial du traitement des implants crâniens

2 Concours mondiaux du marché Traitement des implants crâniens par les fabricants

3 Capacité mondiale de traitement des implants crâniens, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Traitement des implants crâniens (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Traitement des implants crâniens, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du traitement des implants crâniens par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de traitement des implants crâniens

8 Analyse des coûts de fabrication du traitement des implants crâniens

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du traitement des implants crâniens (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

