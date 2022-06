Aperçus clés du marché des implants de remplacement de la hanche couvrant les facteurs principaux et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2029 | Stryker, Smith&Neveu, Corin

Synopsis du marché mondial des implants de remplacement de la hanche:

Un rapport international sur le marché des implants de remplacement de la hanche s'avère être le meilleur et le meilleur rapport sur le marché car il est généré avec une myriade de facteurs critiques. Pour montrer clairement Marketplace, les informations et analyses de marché les plus récentes ont été proposées via ce rapport. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché disponibles à l'échelle internationale.

Le rapport d'étude de marché sur les implants de remplacement de la hanche est une source démontrée de données et d'informations qui donne une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché.

Le marché mondial des implants de remplacement de la hanche devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le remplacement de la hanche est un type de chirurgie dans lequel une articulation de la hanche blessée ou endommagée est remplacée par un implant artificiel. Il est utilisé lorsque la mobilité est réduite et que la douleur est ressentie même au repos. Ceux-ci sont créés en métal, en plastique ou en céramique.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des implants de remplacement de la hanche sont l’augmentation de la demande d’arthroplasties de la hanche et d’interventions chirurgicales de remplacement, l’augmentation de la population âgée, les développements technologiques, l’augmentation des prix des chirurgies, l’augmentation des implémentations des implants de hanche et l’augmentation.

Segmentation globale du marché Implants de remplacement de la hanche :

Sur la base du type de produit, le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en reconstruction fémorale , reconstruction acétabulaire, resurfaçage de la hanche, implants de révision de la hanche, technologies de roulement et de métal poreux, implants de remplacement total.

Sur la base du matériau, le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en métal sur métal, métal sur polyéthylène, céramique sur métal, céramique sur polyéthylène et céramique sur céramique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants de remplacement de la hanche est segmenté en cliniques orthopédiques, hôpitaux et centres de chirurgie.

Selon l’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des implants de remplacement de la hanche en raison de l’infrastructure de soins de santé appropriée. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché des implants de remplacement de la hanche en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Principaux acteurs mondiaux :

Zimmer Biomet DePuy Synthes Stryker Smith et neveu Braun Melsungen SA Corin Waldemer Link GmbH & Co. KG Wright Medical Group SA Arthrex, Inc. Conforme à Corentec Co., Ltd Chirurgie d’élite Chirurgie Synergie Ingenierie Medicale Groupe FH Ortho communication Integra LifeSciences Corporation Medacta International Tecomet, Inc. Peter Brehm GmbH MicroPort Scientific Corporation DJO

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des implants de remplacement de la hanche, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les implants de remplacement de la hanche, y compris les produits, les ventes / revenus et position sur le marché

6 Implants de remplacement de la hanche Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des implants de remplacement de la hanche : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des implants de remplacement de la hanche par régions

5 Analyse du marché mondial des implants de remplacement de la hanche par type

6 Analyse du marché mondial des implants de remplacement de la hanche par applications

7 Analyse du marché mondial des implants de remplacement de la hanche par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des implants de remplacement de la hanche

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des implants de remplacement de la hanche 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

