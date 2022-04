Aperçus clés du marché des facultés de médecine privées en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la demande régionale 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des collèges médicaux privés. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les collèges médicaux privés présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En Inde, il existe environ 562 facultés de médecine relevant de la National Medical Commission (NMC). L’admission dans les établissements médicaux est basée sur les classements du National Eligibility Entrance Test (NEET). Il existe environ 50,89% de facultés de médecine publiques et ~49,11% de facultés de médecine privées dans le pays. Les facultés de médecine privées sont équipées de laboratoires de pointe, ainsi que de professeurs hautement qualifiés.

Aperçu du marché :

Les établissements médicaux privés ont plus de places que les facultés de médecine publiques, mais les frais d’admission et le coût du cours sont considérablement élevés. À l’heure actuelle, il existe 276 écoles de médecine privées en Inde. Selon les données du NMC, environ 37 candidatures ont été reçues pour créer des facultés de médecine privées pour l’année universitaire 2021 2022. Environ 15 facultés de médecine privées ont été créées entre 2020 et 2021. Augmentation du nombre de places dans les facultés de médecine privées et opportunités d’investissement croissantes car il en va de même pour certains des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché. Cependant, une infrastructure de soins de santé inadéquate, un ratio médecin / patient inapproprié et des frais d’admission et de cours élevés sont les principaux défis à la croissance du marché. De plus, les installations médicales ne sont pas équitablement réparties dans tout le pays. Les patients sont parfois obligés de se rendre à l’étranger à des fins de traitement car ils ne sont pas sûrs du taux de réussite de la thérapie en Inde. Plusieurs sièges dans les collèges privés sont réservés au quota de gestion, bloquant ainsi les sièges de certains candidats méritants. Bien que le nombre de places médicales ait augmenté, il n’est toujours pas suffisant en raison de la grande population du pays.

Impact du COVID-19 :

Plusieurs marchés de facultés de médecine privées ont été convertis en hôpitaux COVID-19 en 2020. La plupart d’entre eux ont été utilisés comme centres de quarantaine pour que les patients infectés restent isolés. Le Conseil panindien pour l’enseignement technique (AICTE) a publié une circulaire ordonnant aux instituts et collèges répertoriés de ne pas insister sur le paiement des frais, y compris les frais d’admission. Cependant, dans les collèges privés et les universités réputées, les étudiants en médecine, dont beaucoup sont à l’avant-garde de la réponse médicale de l’Inde à la pandémie de COVID-19, n’ont pas reçu une telle protection.

Actions gouvernementales :

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MOHFW) a annoncé un programme parrainé au niveau central en 2021 pour moderniser les facultés de médecine existantes de l’État / du gouvernement central afin d’augmenter le nombre de sièges MBBS. 90% de l’investissement est réalisé par le gouvernement central et le reste est supporté par les États. Dans le cadre de partenariats public-privé, le gouvernement central financera l’écart de viabilité à hauteur de 60 à 80 % du coût de la création de facultés de médecine dans les hôpitaux de district existants.

