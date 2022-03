Aperçus clés du marché des équipements chirurgicaux couvrant les facteurs principaux et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2029 | Acteurs commerciaux – BD, B Braun, Smith+Nephew

Aperçu du marché mondial des équipements chirurgicaux :

L’analyse des études de marché est l’un des meilleurs moyens de répondre plus rapidement aux défis commerciaux et de gagner beaucoup de temps. L’étude du rapport de recherche sur le marché des équipements chirurgicaux couvre une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est ciblé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Ce rapport de marché est généré en tenant compte d’une gamme d’objectifs d’études de marché qui sont vitaux pour le succès du client. De plus, de grandes tailles d’échantillons sont utilisées pour la collecte de données qui répond aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises. .

Pour l’analyse concurrentielle, il considère diverses stratégies des principaux acteurs du marché telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres, ce qui entraîne une augmentation de leur empreinte sur le marché. Lorsque le rapport d’étude de marché est préparé avec les informations et les analyses les plus récentes, il offre un maximum d’avantages aux entreprises. Un excellent rapport d’étude de marché permet aux clients de prendre des décisions stratégiques et d’atteindre leurs objectifs de croissance. Le document de marché est une solution sûre aux défis et aux problèmes de l’entreprise. Les informations de marché étendues du rapport d’activité sur les équipements chirurgicaux sont sûres de développer l’activité et d’améliorer le retour sur investissement (ROI).

Le marché mondial des équipements chirurgicaux devrait croître à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les équipements chirurgicaux sont classés comme des outils ou équipements utilisés pour effectuer des fonctions telles que couper, disséquer, saisir, retenir, dilater ou agrandir, aspirer, rétracter ou suturer. Ces instruments sont utilisés dans une variété d’opérations et de procédures. La plupart des instruments chirurgicaux sont en acier inoxydable.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’équipement chirurgical sont la sensibilisation croissante des médecins aux avantages de l’équipement chirurgical, l’augmentation du nombre de patients souffrant de troubles chroniques, le nombre croissant d’accidents de la route à travers le monde, l’adoption croissante de interventions chirurgicales, prévalence de la population gériatrique dans le monde.

Le marché mondial des équipements chirurgicaux est segmenté en fonction du produit, de la catégorie, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du produit, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en sutures et agrafeuses chirurgicales, appareils chirurgicaux portables et appareils électrochirurgicaux.

Sur la base de la catégorie, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en équipements chirurgicaux réutilisables et en équipements chirurgicaux jetables.

Sur la base de l’application, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en neurochirurgie, chirurgies plastiques et reconstructives, fermeture des plaies, urologie, obstétrique et gynécologie, chirurgie thoracique, chirurgie microvasculaire, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, laparoscopie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des équipements chirurgicaux en raison de la prévalence d’une infrastructure bien établie ainsi que des progrès technologiques et de l’adoption de chirurgies mini-invasives, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de l’inquiétude croissante concernant le tourisme médical.

Objectifs du marché mondial des équipements chirurgicaux:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des équipements chirurgicaux

2 Analyser et prévoir la taille du marché des équipements chirurgicaux, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des équipements chirurgicaux pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des équipements chirurgicaux en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Équipement chirurgical

Les principaux fabricants clés sont : B. Braun Melsungen AG, Smith+Nephew., Zimmer Biomet, Stryker, Alcon Vision LLC, Aspen Surgical., Medtronic, Ethicon US, LLC., BD., Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation., Entrhal Medical GmbH, Fuhrmann GmbH, KLS Martin Group, MEDICON eG, KARL STORZ SE & Co. KG, Olympus, Erbe Elektromedizin GmbH, Integra LifeSciences, Getinge AB et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Équipement chirurgical dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des équipements chirurgicaux : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des équipements chirurgicaux par régions

5 Analyse du marché mondial des équipements chirurgicaux par type

6 Analyse du marché mondial des équipements chirurgicaux par applications

7 Analyse du marché mondial des équipements chirurgicaux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des équipements chirurgicaux

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des équipements chirurgicaux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

