Aperçu stratégique du marché du propylène 2021 avec analyse des principaux acteurs : , INEOS, BASF, LyondellBasell Industries, etc.

Le marché du propylène devrait atteindre 137,02 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data . Le propylène, également connu sous le nom de méthyléthylène, est un composé organique dont le secteur plastique et chimique est fortement dépendant. Il a une large gamme d’applications, ce qui contribue à la croissance du marché. Il est largement utilisé dans les produits industriels et de consommation. Le méthyl éthylène connaît une forte demande de la part du secteur automobile dans lequel le polypropylène (PP), l’un de ses principaux dérivés et ses alliages, est largement utilisé par rapport à d’autres types de plastiques. Il est également utilisé dans l’isolation des bâtiments.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord peut être considérée comme occupant une part considérable du secteur. La part de marché détenue par la région est attribuée à l’industrie automobile bien établie et à l’expansion continue de l’industrie de l’emballage qui soutient la croissance du marché dans cette région. Cependant, en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19, la demande de méthyléthylène du secteur automobile pourrait être affectée négativement. Cependant, le fait que cette région compte un nombre élevé de cas positifs au COVID-19, seuls les États-Unis ayant 245 442 cas au 3 avril, entraînerait une demande croissante de produits d’emballage pour les services médicaux et autres services associés qui soutiendraient la croissance du marché. dans cette région.

Les principaux participants sont : ExxonMobil, Dow Chemicals, LyondellBasell Industries, INEOS, BASF, LyondellBasell Industries, Sumitomo Chemical, SABIC, Chevron Phillips et Formosa Plastics Group.

Aperçu du marché:

Le secteur des matériaux et des produits chimiques a considérablement gagné du terrain au cours des dernières années en raison de la forte demande de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs industriels tels que l’alimentation et les boissons, le papier, le médical et les soins de santé, la biotechnologie et la pharmacie, la fabrication, entre autres. La croissance des revenus du marché mondial du propylène est principalement tirée par des facteurs tels que l’attention croissante des grandes entreprises à l’expansion des produits/services sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux inexploités, l’augmentation des investissements dans les accords stratégiques et les fusions, et la croissance rapide de la concurrence sur le marché. La sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique et à l’énergie verte, le besoin croissant de réduire les émissions de carbone et l’adoption croissante de produits biodigérables soutiennent la croissance du marché mondial du propylène. En outre, la hausse des investissements dans les activités de recherche et développement et la hausse du revenu par habitant alimentent davantage la croissance du marché mondial.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Dans le contexte des Dérivés, le segment Polypropylène détenait plus de 50,0 % du marché en 2019. La part de marché détenue par le segment Polypropylène est attribuée à sa large gamme d’applications allant de la fabrication de contenants, d’emballages, entre autres. En raison de la pandémie de COVID-19, l’accent mis sur l’utilisation de plastiques à usage unique et la mise au point d’un masque avec un filtre de niveau N95 en polypropylène soufflé remplaçable contribueraient également à la part de marché détenue par le segment du polypropylène.

En ce qui concerne l’utilisateur final, le segment de la construction devrait connaître un taux de croissance considérable de 6,9 % au cours de la période de prévision. L’accent continu sur le développement des infrastructures à travers le monde, comme l’ expansion de l’aéroport King Abdulaziz et les constructions d’urgence comme l’hôpital de Leishenshan en Chine, pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 où il est utilisé dans les peintures, les revêtements et les mousses rigides pour l’isolation des bâtiments contribue au taux de croissance observé par ce segment.

Des initiatives prises par des acteurs du marché comme Dow, qui se concentraient sur des investissements de croissance incrémentielle à faible intensité capitalistique et à rendement élevé, ont annoncé le 20 août 2019 que la société moderniserait la technologie propriétaire ( FCDh ) avec un craqueur de Louisiane pour produire du propylène à dessein. De telles initiatives des acteurs du marché soutiendraient la croissance du marché.

La présence d’un secteur automobile bien établi et d’une industrie du commerce électronique en pleine croissance soutiendrait la croissance du secteur en Europe. Le nombre élevé de cas positifs au coronavirus dans des régions européennes comme l’Italie, qui comptait 115 242 cas au 3 avril, entraînerait également une demande croissante d’emballages et de diverses autres applications à des fins médicales.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du propylène en fonction du dérivé, de la qualité, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives dérivées (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Polypropylène

Cumène

Oxyde de propylène

Alcools

Acrylonitrile

Acrylates

Autres

Perspectives de qualité (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Qualité polymère

Qualité de raffinerie

Qualité chimique

Perspectives de l’utilisateur final (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Emballage

Automobile

Textiles

Construction

Autres

Le marché mondial du propylène est segmenté en :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

(États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

(Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC) Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir pris le temps de lire notre article. Le rapport peut être adapté aux besoins du client. Veuillez nous contacter pour plus de détails, et notre équipe adaptera le rapport à vos besoins spécifiques.

