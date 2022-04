Aperçu régional de la taille du marché de la gouvernance des données, facteurs et stratégies d’investissement des entreprises d’ici 2022-2028

L’innovation de pointe sur le marché de la gouvernance des données fournit des statistiques vitales exclusives associées aux moteurs, contraintes, opportunités et lancements de nouveaux produits. Le rapport étudie la part de marché mondiale de la gouvernance des données, le paysage de la concurrence, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente. Le rapport sur le marché de la gouvernance des données présente des segments clés, notamment les canaux de vente, les distributeurs, les commerçants, les concessionnaires, les résultats et la conclusion de la recherche, l’annexe et la source de données.

L’avènement croissant de l’Internet des objets (IoT), ainsi que des technologies cloud, exigent des solutions de gouvernance des données à l’échelle mondiale. Les organisations mettent en place des solutions de gouvernance des données pour mieux gérer les risques métiers et se conformer à la réglementation. Ainsi, les organisations peuvent facilement se concentrer sur l’amélioration de la prise de décision et de la gestion des risques stratégiques grâce aux collaborations commerciales croissantes. Ces facteurs conduisent en outre à la croissance du marché de la gouvernance des données au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés : – Alation, Inc., Collibra, IBM Corporation, Informatica, Information Builders, Oracle Corporation, SAP SE, SAS Institute, Talend, TopQuadrant, Inc.

Rapport sur le marché de la gouvernance des données par application de segmentation :

Le marché mondial de la gouvernance des données est segmenté en fonction du composant, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, de l’application et du secteur vertical. Sur la base des composants, le marché est segmenté en solution, services. Sur la base du type de déploiement, le marché est divisé en Cloud et On Premises. En fonction de la taille de l’organisation, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et en grandes entreprises. Sur la base de l’application, le marché est divisé en gestion des incidents, gestion des processus, gestion de la conformité, gestion des risques, gestion des audits, gestion de la qualité et de la sécurité des données, etc. De même, sur la base de l’industrie verticale, le marché est segmenté en BFSI, vente au détail, gouvernement, soins de santé, fabrication, informatique et télécommunications, énergie et services publics, construction et autres.

Dynamique du marché

La gestion des risques stratégiques sans cesse croissante ainsi que le processus de prise de décision avec des collaborations commerciales croissantes et une croissance rapide des volumes de données sont les principaux moteurs de la croissance du marché de la gouvernance des données. Les applications croissantes de l’IA dans la gouvernance des données, ainsi que l’introduction de mandats réglementaires et de conformité à l’échelle mondiale, créent des opportunités pour le marché de la gouvernance des données dans les années à venir.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quels sont les principaux moteurs chargés de façonner le sort du marché Gouvernance des données au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché de la gouvernance des données?

Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Gouvernance des données dans différentes régions?

Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché de la gouvernance des données?

Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

