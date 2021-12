Aperçu financier de l’expert mondial du marché de l’éclairage intelligent | Jalons de réussite | Meilleurs joueurs, revenus et prévisions d’ici 2027

Le rapport sur le marché Éclairage intelligent propose une évaluation analytique des principaux défis auxquels le marché est confronté actuellement et dans les années à venir, ce qui donne une idée aux autres acteurs du marché des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Pour l’étude de segmentation du marché, un marché de clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’utilisateur final et la région géographique. Ce rapport d’analyse de marché Éclairage intelligent propose un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé.

étude compilée avec plus de 100 pages, liste de tableaux et figures, profilage de plus de 10 entreprises. Demandez un échantillon @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-smart-lighting-market

Perspective inclusive : marché mondial de l’éclairage intelligent

Progrès dans l’industrie technologique augmentant l’intelligence d’un système d’éclairage. N’étant plus seulement adapté ou adéquatement utilisé, il devient capable de communiquer avec son environnement, bouleversant les usages traditionnels et ouvrant la voie à de nombreux nouveaux.

L’éclairage intelligent devient ainsi un outil clé du développement de la ville intelligente, un moyen de donner aux territoires une indépendance numérique totale, ce qui revient en principe à créer des villes efficaces et interconnectées où les citoyens vivent en harmonie avec leur environnement.

Le marché de l’éclairage intelligent devrait atteindre des millions d’ici 2026 et devrait enregistrer un TCAC sain de 22,1 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Les principaux acteurs bien établis sur le marché sont :

Philips Lighting Holding BV ,

Acuity Brands Lighting, Inc.,

Hafele,

Honeywell International Inc.,

Cree, Inc. , Digital Lumens, Inc.,

OSRAM GmbH.,

Lutron Electronics Co., Inc,

Legrand SA, Seiko Epson Corporation,

Technologies Encelium,

Extension virtuelle,

Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting,

Schneider Electric SE,

Structure unique du rapport : marché mondial de l’éclairage intelligent

En offrant (Matériel {Lumières et luminaires, commandes d’éclairage, unités de relais},

Logiciel {local/basé sur le Web, basé sur le cloud},

Services {Conception et ingénierie, Services d’installation, Services post-installation}),

I nstallation de Type (Installation Rénovation, Nouvelle installation),

Technologie de communication ( technologie filaire, technologie sans fil),

Type d’application (intérieur, extérieur),

Pour comprendre principalement la dynamique du marché de l’éclairage intelligent dans le monde, le marché mondial de l’éclairage intelligent est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents de l’industrie : marché mondial de l’éclairage intelligent Philips Lighting Holding BV , Acuity Brands Lighting, Inc. , Hafele, Honeywell International Inc., Cree, Inc. , Digital Lumens, Inc., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc, Legrand SA, Seiko Epson Corporation, Encelium technologies, Virtual Extension, Zumtobel Group AG, Wipro Consumer Care & Lighting, Schneider Electric SE, Eaton, Leviton Manufacturing Co., Inc., Syska LED et Beam Labs BVand, entre autres.

Lancement de produit:

En mai, PHILIPS LIGHTING HOLDING BV a acquis LiteMagic Technologies, ce qui est bénéfique pour l’expansion de produits haut de gamme tels que les luminaires et les systèmes de contrôle dans la région de la Chine.

En octobre, OSRAM Opto Semiconductors GmbH a lancé un éclairage dynamique dans la voiture, qui est bénéfique pour fournir une cellule passagers, des dimensions dynamiques et un interrupteur d’éclairage statique pour les applications marche/arrêt.

En septembre, Honeywell International Inc. (États-Unis) a lancé un nouveau système de gestion de l’éclairage et de l’alimentation, qui offre un éclairage efficace, un éclairage efficace et une gestion de l’alimentation en rénovation.

En octobre, Cree, Inc. a élargi son portefeuille d’éclairage industriel qui est composé de luminaires linéaires pour grande hauteur et avantageux en offrant une solution idéale pour le marché de la construction et de la rénovation.

Parcourez plus d’informations sur le rapport d’étude de marché sur l’éclairage intelligent activé avec les tableaux et les chiffres respectifs @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-smart-lighting-market

Méthodologie de recherche : marché mondial de l’éclairage intelligent

Principaux répondants : OEM, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, chefs de produit/marketing, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes

Cependant, le coût élevé des produits d’éclairage intelligent est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial de l’éclairage intelligent au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché de l’éclairage intelligent

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial de l’éclairage intelligent couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Personnalisation du rapport : le rapport sur le marché mondial de l’éclairage intelligent peut être personnalisé pour répondre aux exigences du client. Veuillez vous connecter avec nous ( sopan.gedam@databridgemarketresearch.com ), nous veillerons à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins.

Ce rapport de recherche/analyse sur le marché mondial de l’éclairage intelligent se concentre sur les aspects importants suivants : Marché mondial de l’éclairage intelligent

La technologie de fabrication est utilisée pour l’éclairage intelligent : – En cours de développement dans cette technologie, tendances à l’origine de ces développements. Acteurs clés mondiaux du marché de l’éclairage intelligent : – Leur profil de l’entreprise, des informations sur le produit et des informations de contact. Statut du marché de l’éclairage intelligent : – Informations passées et présentes et prévisions futures sur la capacité de production, la valeur de la production, le coût et le retour sur investissement sur le marché de l’éclairage intelligent. État actuel du marché du marché Éclairage intelligent: – La concurrence sur le marché comprend à la fois la concurrence au niveau de l’entreprise et du pays dans cette industrie. Analyse du marché du marché de l’éclairage intelligent en tenant compte des applications et des types. Prédictions du marché mondial de l’éclairage intelligent compte tenu de la capacité de production et de la valeur de la production. Quelle estimation est attendue pour le coût par rapport au profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Analyse de la chaîne de marché de l’éclairage intelligent par matières premières en amont et industrie en aval. Impact économique sur le marché de l’éclairage intelligent : – Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial et chinois ? Dynamique du marché du marché de l’éclairage intelligent : – Défis et opportunités. Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour le marché de l’éclairage intelligent ?

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com