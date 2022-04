Aperçu financier de l’expert du marché mondial de la Business Intelligence | Jalons de réussite | Meilleurs joueurs, revenus et prévisions d’ici 2029

Ce rapport d’étude de marché d’une manière exceptionnelle, les outils et techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés pour que le client obtienne le maximum d’avantages. Ce rapport de marché met à disposition les informations pertinentes sur un créneau spécifique et permet donc de gagner beaucoup de temps qui pourrait autrement être investi dans la prise de décision. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques du marché sont inclus dans le Ce rapport d’activité qui met en lumière leurs mouvements tels que les lancements de produits, les améliorations de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions et leur effet sur les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et Valeurs CAGR.

Le marché mondial de la Business Intelligence devrait passer de sa valeur initiale estimée de 20,37 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 42,62 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,67% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance de l’adoption des technologies basées sur l’IoT qui a été causée par l’émergence significative de l’IoT dans tous les aspects des industries et des opérations commerciales.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés Microsoft ; SAP SE ; IBM Corporation ; LOGICIEL DE TABLEAU ; Oracle; SAS Institute Inc. ; QlikTech International AB ; MicroStrategy Incorporated ; constructeurs d’informations ; Pegasystems Inc. ; services gérés continus ; Hitachi Vantara Corporation ; TIBCO Software Inc. ; Sisense Inc. ; Verizon wireless; RACKSPACE US, INC. ; Cisco ; propriété intellectuelle d’AT&T ; Juniper Networks, Inc. ; VMware, Inc ; Good Data Corporation ; CIBLE ; ALTERYX, INC. ; Birst, Inc. ; Fair Isaac Corporation; Salesforce.com, inc. ; Groupe ALTEN et Stratebi.

« Définition du produit » L’intelligence d’affaires peut être définie comme la catégorie de solutions et de services technologiques utilisés par une organisation pour l’analyse des données créées par les opérations commerciales et l’analyse des informations associées à la structure de l’entreprise. Cela implique l’utilisation de technologies de renseignement qui traitent des quantités importantes de données qui sont des points de vue historiques, actuels et prédictifs / projetés qui sont recueillies après l’analyse.

Marché mondial de l’intelligence d’affaires : analyse de segment

Par composant Plate-forme Logiciel Prestations de service Services professionnels Déploiement et intégration du système Assistance & Entretien Des services de consultation Services gérés

Par type de données Données structurées Données non structurées Données semi-structurées

Par technologie Mobile Nuage Social Les autres

Par modèle de déploiement Sur demande Sur site

Par taille d’organisation Petites et moyennes entreprises Grandes Entreprises

Par application Maintenance prédictive des actifs Détection de fraude et gestion de la sécurité Optimisation de la chaîne d’approvisionnement Gestion et optimisation du réseau Gestion des effectifs Gestion des ventes et du marketing Gestion des opérations Les autres

Par industrie verticale BFSI Télécommunications et informatique Commerce de détail et biens de consommation Santé et sciences de la vie Fabrication Gouvernement & Défense Énergie et services publics Transport & Logistique Médias et divertissement Les autres

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Paysage concurrentiel

Le marché mondial de l’informatique décisionnelle est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’intelligence économique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Facteurs de marché:

La croissance de l’utilisation du cloud et du cloud computing est l’un des principaux facteurs de croissance du marché

Demande croissante de décisions commerciales fondées sur des analyses et fondées sur des données ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Besoin d’importants fonds de capital pour l’installation et l’intégration de cette technologie dans les opérations commerciales ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Variations dans la structure des industries et des régions entraînant des complications dans les réglementations et les conformités ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché mondial de la Business Intelligence incluent:

Quelle sera la part de marché de la Business Intelligence et les prévisions pour 2020-2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui motivent le marché mondial de l’intelligence d’affaires?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie mondiale de la Business Intelligence ?

Quels sont les facteurs ayant un impact sur la croissance des revenus et de la production du marché Business Intelligence?

Quelles sont les opportunités et les défis dans l’industrie de la Business Intelligence ?

