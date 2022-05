Aperçu et taille de l’industrie du marché des tumeurs neuroendocrines en Asie-Pacifique, part par entreprise, tendances et analyse de la croissance

Le marché Asie-Pacifique des tumeurs neuroendocrines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 929,49 millions USD d’ici 2028. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché et l’avènement des programmes de vaccination de masse contre les tumeurs neuroendocrines seront probablement les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché du marché Asie-Pacifique des tumeurs neuroendocrines

L’initiation de la tumeur a lieu lorsque l’ADN des cellules saines est endommagé, ce qui provoque le changement et la croissance des cellules de manière incontrôlée, formant ainsi une masse agrégée de cellules. Une tumeur peut être cancéreuse et bénigne. Une tumeur cancéreuse maligne se développe et se propage à d’autres parties du corps si elle n’est pas détectée tôt et traitée. Une tumeur bénigne peut se développer mais ne se propage pas. Une tumeur bénigne peut généralement être enlevée à l’aide d’une chirurgie mini-invasive sans causer beaucoup de dommages. Une tumeur neuroendocrinienne (TNE) prend naissance dans les cellules spécialisées du système neuroendocrinien de l’organisme. Ces cellules ont des caractéristiques communes à la fois aux cellules endocrines productrices d’hormones et aux cellules nerveuses. Ils se trouvent dans tous les organes du corps et sont chargés de contrôler de nombreuses fonctions du corps. Toutes les TNE sont considérées comme des tumeurs malignes.

Cependant, les facteurs tels que les effets secondaires associés aux traitements, les besoins non satisfaits et l’accès aux ressources médicales dans plusieurs régions, le coût élevé du diagnostic entravent la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. D’autre part, les traitements ciblés à venir et les partenariats et collaborations croissants entre les acteurs du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des tumeurs neuroendocrines. L’absence de politiques de remboursement et les réglementations gouvernementales strictes pour le développement de médicaments contre les tumeurs neuroendocrines sont les défis auxquels est confronté le marché des tumeurs neuroendocrines.

Le rapport sur le marché des tumeurs neuroendocrines fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

F. Hoffmann-La Roche SA

Société Bristol-Myers Squibb

Viatris inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Novartis SA

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Eli Lilly et compagnie

LUPIN

Société des sciences exactes

Pfizer inc.

Ipsen Pharma

Advanced Accelerator Applications (filiale de Novartis AG)

BioSynthema inc.

Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc.

Bionano Génomique

callistopharma

Illumina, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Hutchison China MediTech Limited

