Aperçu et portée du rapport sur le marché mondial des produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) 2021, aperçu de l’industrie, principales entreprises et analyse des opportunités d’ici 2027

Le rapport sur le marché mondial Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) 2021 fournit des parts de marché, des pays en développement, des opportunités et une analyse des éléments ayant un impact sur la croissance du segment important. L’étude de recherche sur le marché mondial Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) évalue les tendances de développement, les analyses de segments, l’évolution des moteurs du marché et les zones géographiques.

La recherche annonce la part de marché mondiale Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG), les principaux fabricants, la valeur du TCAC, la taille du marché et la période de prévision de 2021 à 2027. La recherche fournit une analyse du Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) marché par région, production, ventes sur le marché, demande et stratégies de croissance . Il peut offrir des possibilités de croissance du marché pour une large compréhension des lecteurs et surtout des investisseurs.

L’étude sur le marché mondial Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) contient une segmentation détaillée par région (pays), les principaux profils d’entreprises, les produits par type et par application. Cette recherche fournit des informations détaillées sur la concurrence du marché Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) en fonction des ventes, des revenus, des fusions et acquisitions et de l’expansion du fabricant tout au long de l’année prévue. Cette étude analyse les régions en fonction de leur taux de croissance, de leur part de marché, de leurs perspectives à long et à court terme, de leur analyse des prix, de leur marge brute, de leur capacité de production et de la période de prévision 2021-2027.

Le segment de type comprend:

Boîtier

tube

autre

Le segment applicatif comprend :

Sur territoire hors territoire

Certains des principaux acteurs du marché mondial Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) sont:

Tenaris

Vallourec

TMK Group

Nippon Steel et Sumitomo Metal

US Steel Tubular Products

ArcelorMittal

SANDVIK

Zekelman Industries

SB international Inc

Continental Alloys and Services

Baoshan Iron and Steel Co.

Ltd.

Jiangsu Changbao Steel tube Co.

Ltd.

Hunan Valin Hengyang Steel Tube (Group) Co.

Ltd.

Tian Jin Pipe (group) Corporation (TPCO)

JFE

Interpipe

Voestalpine

Evraz

JESCO

Jindal Saw

Maharashtra

SeAH Steel

Nexteel

Hyundai Hysco

Régions incluses dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Asie du Sud Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

