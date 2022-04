Aperçu du segment du marché des gaz spéciaux 2022, profils d’entreprise, analyse régionale et prévisions 2030

La taille du marché mondial des gaz spéciaux était de 10.8 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des gaz spéciaux devrait atteindre 19.2 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.9 ​​% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de cellules solaires devrait alimenter la croissance du marché. De plus, les gaz spéciaux offrent de nombreux avantages, tels que l’amélioration du rendement, la réduction des coûts et l’optimisation des performances. Les gaz spéciaux trouvent leurs applications dans diverses industries, telles que l’électronique, la fabrication, la biotechnologie, les universités, l’automobile, la santé et les semi-conducteurs. Ainsi, tous ces facteurs contribueront à la croissance du marché mondial des gaz spéciaux au cours de la période de prévision.

Les applications de gaz spéciaux dans les panneaux d’affichage à plasma et les cellules solaires devraient profiter au marché au cours de la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante à la sécurité de l’environnement et l’accent accru mis par le gouvernement devraient tous stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

La croissance du segment des soins de santé devrait profiter au marché mondial des gaz spéciaux. Au contraire, l’augmentation des réglementations et des contraintes sur la production de gaz spéciaux pourrait entraver la croissance du marché global au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le marché des gaz spéciaux en Asie-Pacifique devrait être en tête en détenant la part de marché la plus élevée. La croissance de la région sera due à la présence d’importantes industries d’utilisation finale. En outre, les gouvernements de la région travaillent à l’expansion des industries de la santé, de l’électronique, de la fabrication et de la pharmacie. De plus, des investissements massifs du gouvernement et d’organismes privés pour améliorer les processus de production, les équipements et les industries de l’emballage augmenteront la demande de produits de gaz spéciaux.

La Chine représente la plus grande part des gaz spéciaux mondiaux, en raison de la demande croissante de gaz spéciaux électroniques dans la région. En outre, la croissance du secteur de la santé, de l’alimentation et des boissons, de l’électronique et de la pharmacie stimulera la croissance du marché des gaz spéciaux au cours de la période d’étude.

L’Europe devrait connaître une croissance positive sur le marché des gaz spéciaux, en raison des progrès technologiques croissants, de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation du niveau de vie de la population. De plus, des investissements gouvernementaux favorables stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Analyse d’impact COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, le marché des gaz spéciaux a observé plusieurs obstacles à l’échelle mondiale. Diverses industries ont connu une croissance limitée en raison de la pandémie, et le marché des gaz spéciaux en faisait partie. La demande pour l’automobile, l’électronique et la biotechnologie a considérablement diminué. En conséquence, cela a eu un impact sur la croissance du marché des gaz spéciaux. Cependant, le marché a connu plusieurs opportunités de croissance dans le segment des soins de santé, car il s’agissait de l’un des segments industriels d’utilisation finale en croissance pendant la pandémie.

Concurrents sur le marché

Linde plc

Air Liquide International SA

Groupe Messer GmbH

Air Products et Chemicals, Inc.

Weldstar, Inc.

Gaz spécialisés et équipement Mesa

Norco inc.

Taiyo Nippon Sanso Corporation

Showa Denko KK

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des gaz spéciaux se concentre sur le type, l’application et la région.

Par type

Ultra-haute pureté

noble

Carbone

Halogène

Autre

Par application

Fabrication

Électronique

Soins de santé

Institutionnel

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

