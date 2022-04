Aperçu du segment du marché des dépenses de défense 2021, profils d’entreprise, analyse régionale et prévisions 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des dépenses de défense. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les dépenses de défense présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Depuis 2014, le gouvernement indien a entrepris plusieurs initiatives pour promouvoir l’indigénisation et l’autonomie dans le domaine de la défense en exploitant les capacités des industries des secteurs public et privé. En avril 2020, l’Inde figurait parmi les trois premiers dépensiers militaires mondiaux. Les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite représentaient plus de 60 % des dépenses militaires mondiales en 2019. Les dépenses militaires en Inde comprennent la facture des retraites de 3,3 millions d’anciens combattants à la retraite et de civils de la défense. Les dépenses militaires ont augmenté massivement de 259 % sur 30 ans (de 1990 à 2019) et de 37 % entre 1990 et 2019.

Le budget de la défense a légèrement augmenté d’une année sur l’autre. Il a presque doublé au cours des cinq dernières années. Cependant, il est insuffisant pour améliorer les armes. En effet, la part importante du montant alloué au ministère de la Défense (MoD) sert à payer les salaires et les pensions des forces armées et des civils.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-defense-expenditure-market/QI042

Impact du Covid-19

L’industrie de la défense en Inde a connu un ralentissement important en raison des restrictions commerciales mondiales à la suite de l’épidémie de COVID-19. Les entreprises du secteur public de la défense ont dû arrêter de travailler sur la plupart des projets après l’imposition du confinement. Le secteur s’est concentré sur la fabrication de produits essentiels uniquement, tels que des kits d’équipement de protection individuelle (EPI), des masques et des pièces de ventilateur, pour aider le gouvernement à lutter contre la pandémie. Environ 90% des petits fabricants privés qui fournissent des composants essentiels à l’industrie ont dû arrêter la production de composants jusqu’au 30 mai 2020.

Le gouvernement a dû resserrer les dépenses de défense en raison de la crise mondiale. Au premier trimestre de l’exercice 2020, il a retenu 15% à 20% des fonds réservés au ministère de la Défense. En mai 2020, il a annoncé la suppression de 9 300 postes dans le service du génie militaire (MES).

Aperçu des segments de marché

Le budget de la défense a augmenté à un rythme constant au cours des cinq dernières années, de l’exercice 2016 à l’exercice 2020. Bien que le budget global de la défense ait augmenté, les dépenses de défense ont diminué en proportion du PIB. L’armée indienne représente la part la plus élevée du budget de la défense, suivie de l’armée de l’air, de la marine, du DRDO (Organisation de recherche et de développement pour la défense) et des usines d’ordonnances.

Principaux défis du marché

Le gouvernement indien n’a pas été en mesure d’attirer d’importants investissements du secteur privé dans l’industrie manufacturière de la défense. Cela a résulté de retards dans la prise de décision de la part du gouvernement, de la passation de commandes non systématiques, de l’annulation d’appels d’offres et de l’imposition d’exigences qualitatives déraisonnables par les forces armées indiennes. Plusieurs sociétés de défense privées indiennes avaient investi dans l’amélioration de leurs capacités de production pour recevoir le soutien et les commandes du gouvernement. Cependant, ils sont restés déçus. Par exemple, en mai 2020, la start-up de fabrication d’équipements de défense du secteur privé, Tonbo Imaging, a écrit une lettre ouverte au Premier ministre soulignant l’annulation des commandes et les retards de paiement.

Initiatives gouvernementales

En mai 2001, le secteur de la défense, qui n’était réservé qu’au secteur public, a été autorisé à participer à 100 % au secteur privé indien lié par des licences. Au total, 460 licences de défense ont été délivrées par le gouvernement, couvrant 275 entreprises, jusqu’au 31 décembre 2019. Dans la politique d’approvisionnement en matière de défense 2020 (DPP), la limite des investissements directs étrangers (IDE) par la voie d’approbation automatique a été portée à 74. %. BAE Systems, Pilatus, Lockheed Martin, Boeing, Rafael et Dassault Aviation comptent parmi les principaux investisseurs du secteur.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-defense-expenditure-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-defense-expenditure-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/