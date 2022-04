Aperçu du rapport du marché de la fabrication de pièces aérospatiales 2022, tendances, consommation par région, profils d’entreprise 2030

La taille du marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales était de 852,17 milliards de dollars américains en 2021. La taille du marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales devrait atteindre 1272,1 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % au cours de la période de prévision. de 2022 à 2030.

L’industrie aérospatiale fait généralement référence à l’effort des êtres humains dans les domaines de l’ingénierie, de la science et des affaires pour voler dans l’atmosphère terrestre et au-delà. La fabrication de pièces pour l’industrie aérospatiale comprend l’usinage d’Inconel, de moteurs de propulsion à réaction, d’aubes de ventilateur, de freins et de raccords hydrauliques ou la fabrication de connecteurs électriques et de pièces électroniques aux spécifications militaires. L’industrie aéronautique utilise des aéronefs et des pièces d’aéronefs pour l’aviation civile et militaire. La plupart de la production suit des certificats de type et des normes de défense délivrés par un organisme gouvernemental.

Facteurs influençant la croissance du marché

Parmi les facteurs qui animent le marché mondial, citons l’augmentation de la demande d’avions plus légers, innovants et économes en carburant afin de réduire les émissions de carbone.

Les niveaux croissants de renouvellement de la flotte alimentent la croissance de la fabrication d’avions, qui devrait stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques et la forte augmentation de la demande d’avions adaptés aux tâches techniques stimulent la croissance du marché mondial.

Les dépenses en capital élevées et les variations des prix des matières premières peuvent ralentir la croissance globale du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a gravement touché l’industrie aérospatiale. Plusieurs pays ont imposé des confinements afin d’empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, les fabricants ne pouvaient pas exporter les produits en raison des restrictions commerciales imposées par les différents gouvernements. En outre, la plupart des grands fabricants ont dû cesser leurs activités sur les principaux marchés en raison des réglementations de confinement, qui ont nui à la croissance du marché. De plus, les perturbations des chaînes d’approvisionnement dues à un manque de matières premières et de composants entraîneront une suspension de la fabrication sur site. En conséquence, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial.

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2021 et devrait rester dominante au cours de la période de prévision. À la suite des fabricants de premier plan existants. En outre, une augmentation des besoins en avions innovants et la demande croissante d’avions à voilure fixe sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché régional.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. En raison de la croissance des opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dans les économies émergentes de la région. En outre, la croissance démographique et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs devraient augmenter la demande d’avions, ce qui devrait alimenter la croissance du marché mondial.

Principaux concurrents

Les principales entreprises de premier plan présentées sur le marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales sont:

JAMCO Corporation

Intrex Aérospatiale

Rolls Royce plc

Compagnie de pièces d’avions CAMAR

Groupe Safran

Woodward Hexcel

Système de propulsion d’ingénierie

Eaton Corporation plc

Aequs

GE Aviation

Textron, Incorporée

Raytheon Technologies Corp.

MTU Aero Engines SA

Supérieur Aviation Pékin

Honeywell International, Incorporée

Mitsubishi Heavy Industries, Limitée

Composite Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. (CTRM)

Kawasaki Industries Lourdes Limitée

IHI Corp.

Subaru Corp.

Lufthansa Technik SA

Spirit AeroSystems, Incorporé

Ducommun, Incorporé

Liebherr International SA

Elektro-Metall Export GmbH

Diehl Aviation

Panasonic Avionics Corp.

Groupe Thales

Groupe Dassault

Parker Hannifin Corp.

Chemetall GmbH

Groupe Daher

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de la fabrication de pièces aérospatiales se concentre sur le produit, l’utilisation finale et la région.

Segmentation basée sur le produit

Moteurs

Intérieurs de cabine

Aérostructure

Équipement, système et soutien

Avionique

Composants d’isolation

Segmentation basée sur l’utilisation finale

Avions d’affaires

Avions commerciaux

Avions militaires

Les autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

