Aperçu du rapport 2021 du marché de la gestion du capital humain, consommation par région, profils d’entreprise, analyse de la chaîne de valeur et des ventes jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la gestion du capital humain. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la gestion du capital humain présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

Le marché de la gestion du capital humain (HCM) en Inde devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8.65 % au cours de la période 2020-2025, pour atteindre une valeur de 72.59 milliards INR d’ici 2025 contre 44.11 milliards INR en 2019. La trajectoire de croissance des marchés est soutenue par un marché du cloud en développement et une adoption accrue de l’intelligence artificielle (IA), de l’analyse, de l’Internet des objets (IoT) et du Big Data.

Segmentation du marché basée sur les offres de produits :

Sur la base des offres de produits, le marché HCM est segmenté en huit types de solutions principales ressources humaines (RH), gestion de la paie et de la rémunération, gestion des performances, apprentissage, acquisition de talents, gestion des effectifs, administration des avantages sociaux et autres solutions. Le segment de la gestion de l’apprentissage devrait connaître la plus forte croissance, avec un TCAC d’environ 12,67 %.

Les segments des solutions de gestion de la performance et d’acquisition de talents devraient connaître une croissance rapide au cours de la période 2020-2025.

Segmentation du marché en fonction du composant et du type de déploiement :

Au cours de l’exercice 2019, sur la base des composants, le marché des logiciels HCM représentait 66,86% du chiffre d’affaires global du marché. Le segment des services HCM représentait environ 34,14 % de la part de marché totale au cours du même exercice.

En fonction du type de déploiement, le marché HCM en Inde est segmenté en solutions Cloud et sur site. Au cours de la période de prévision, la part de marché du segment des solutions sur site devrait diminuer en raison des limitations associées à l’espace de stockage sur les serveurs locaux. Au cours de l’exercice 2019, le segment des services HCM basés sur le cloud représentait environ 79 % de la taille globale du marché, qui devrait augmenter considérablement d’ici la fin de 2025.

Segmentation du marché basée sur la verticale de l’industrie :

Les industries clés desservies par le marché indien des solutions HCM comprennent la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), les biens de consommation et la vente au détail, les télécommunications et l’informatique, la fabrication et la santé. Le secteur des biens de consommation et de la vente au détail représentait la part la plus élevée au cours de l’exercice 2019, occupant environ 14,96 % de la taille totale du marché, suivi de près par les télécommunications et l’informatique. On estime que la part de marché du secteur public et des secteurs manufacturiers connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné des turbulences économiques sans précédent dans le monde, et le marché indien de la gestion du capital humain ne devrait pas résister à son impact. En raison de la pandémie, la façon dont les organisations gèrent et communiquent avec les employés a connu un changement radical. Les entreprises ont été contraintes d’apporter des modifications à leurs solutions HCM existantes. Les organisations qui n’avaient pas encore fait le grand changement en numérisant leurs processus internes ont dû adopter des environnements de travail en ligne pour gérer leurs activités en douceur pendant la crise. Dans l’ensemble, le marché HCM dans le pays et dans le monde entier a connu une courbe de croissance définie au milieu de la pandémie.

Influenceurs du marché :

Les solutions HCM permettent aux organisations d’utiliser une formation intuitive pour impliquer et éduquer leurs employés, en comblant le déficit de compétences. De plus, les organisations sont en mesure de créer un vivier de talents assurant la continuité du leadership. Les solutions HCM fournissent également un logiciel de suivi des candidatures pour rendre l’ensemble du processus de recrutement transparent et sans erreur. Parallèlement à ces avantages, ils optimisent l’engagement de la main-d’œuvre et permettent une meilleure allocation des ressources.

De plus, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) sont largement adoptés par des organisations à travers le pays pour améliorer leurs pratiques HCM. Les entreprises se tournent vers une conception de logiciel HCM adaptée aux mobiles pour permettre un meilleur engagement des utilisateurs, des performances améliorées et des coûts de gestion des appareils réduits.

Paysage concurrentiel :

Le marché de la gestion du capital humain en Inde est dirigé par un mélange équilibré d’acteurs établis et de nombreux acteurs de niveau intermédiaire, émergents et de petite taille. Des entreprises comme ADP India Pvt. Ltd, Oracle India Pvt. Ltd et SAP India Pvt. Ltd. sont des acteurs clés du marché.

Entreprises couvertes :

ADP Inde Pvt. Ltd

Beehive Software Services Pvt. Ltd

FlexiEle Consulting Services Pvt. Ltd

Greytip Software Pvt. Ltd

Oracle India Pvt. Ltd

SAP India Pvt. Ltd

Spine Technologies India Pvt. Ltd

Uneecops Workplace Solutions Pvt. Ltd

ZingHR Techno India Pvt. Ltd

Zoho Corporation Pvt. Ltd.

