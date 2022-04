Aperçu du marché Wi-Fi et Li-Fi avec statistiques et prévisions de croissance (2022-2030)

Le rapport sur le marché du Wi-Fi et du Li-Fi contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Wi-Fi et Li-Fi par région.

On estime que les marchés du Wi-Fi et du Li-Fi connaîtront un TCAC de 15,0 % et 61,3 % respectivement au cours de la période de prévision 2016-2022.

Vue d’ensemble :

les réseaux câblés impliquent des composants de gamme pour l’installation de la connexion Internet. Cela augmente non seulement les coûts, mais aussi les composants tels que les concentrateurs de commutateurs et les lecteurs de châssis entiers de câbles Ethernet dans de multiples complexités. Pour surmonter ces défis, le Wi-Fi est devenu une excellente alternative. Cette technologie met en œuvre des ondes radio haute fréquence au lieu de réseaux filaires. Semblable au Wi-Fi, une autre technologie Li-Fi a émergé qui utilise la communication par la lumière visible au lieu des signaux radio. Le Li-Fi offre un haut débit de manière beaucoup plus sécurisée que même les dernières avancées Wi-Fi ne peuvent pas offrir. Le Li-Fi permet une transmission de données 100 fois plus rapide que le Wi-Fi, ce qui le rend plus compétent.

Analyse du marché :

les marchés du Wi-Fi et du Li-Fi devraient connaître un TCAC de 15,0 % et 61,3 % respectivement au cours de la période de prévision 2016-2022. Le marché du Wi-Fi est analysé par modes de déploiement, produits, services, verticaux et régions. Le marché du Li-Fi est analysé par secteurs verticaux et régions des composants. L’augmentation de la productivité, de la « communication fiable et sécurisée à haut débit » et de la flexibilité sont les principales raisons de passer à la technologie Wi-Fi et Li-Fi sans fil. Le marché du Li-Fi est en train d’émerger et de se développer », ce qui conduirait probablement à une augmentation de l’adoption du Li-Fi dans les 5 à 7 prochaines années.

Analyse régionale :

Les Amériques devraient être la première région pour la croissance du marché du Wi-Fi et du Li-Fi, suivies de l’Europe et de l’Asie-Pacifique pour l’adoption des technologies. L’Asie-Pacifique est connue pour les améliorations apportées aux infrastructures et aux investissements informatiques par les multinationales. Ainsi, la région aura un énorme potentiel pour les connexions Wi-Fi. La MEA devrait être la région émergente avec de nombreuses opportunités et devrait atteindre respectivement 4,09 milliards de dollars (Wi-Fi) et 827,9 millions de dollars (Li-Fi) d’ici 2022.

Analyse verticale :

les principaux secteurs verticaux couverts par le rapport sont l’informatique et les télécommunications, l’éducation, la santé, la vente au détail, l’aérospatiale (opérations en vol), la gestion du trafic, les applications sous-marines et les réseaux intérieurs. Globalement, les acteurs de l’industrie s’intéressent aux technologies Wi-Fi et Li-Fi. La technologie Wi-Fi est déjà en cours d’intégration et est largement acceptée dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications et de la santé en raison de l’évolution de l’organisation vers l’écosystème sans fil. Le segment des réseaux d’intérieur devrait être le principal secteur vertical de la technologie Li-Fi. Les revenus du marché de la mise en réseau intérieure et de la gestion du trafic devraient atteindre respectivement 654,2 millions de dollars et 5 509,4 millions de dollars d’ici 2022.

Principaux acteurs :

pureLiFi’ IBSENtelecom’ Alcatel-Lucent’ Ericsson’ Hewlett-Packard Enterprise (HPE)’ Cisco’ Lucibel’ Ruckus Wireless’ GE Lighting’ Renesas Electronics Corp.’ LIGHTBEE’ Velmenni’ et Oledcomm SAS

Analyse concurrentielle :

Le Wi-Fi et le Li-Fi deviennent des technologies exigeantes. Il existe d’énormes opportunités commerciales pour les nouveaux acteurs entrant sur le marché et collaborant avec de grands acteurs pour fournir divers produits et services. En particulier pour la technologie Li-Fi, les nouvelles start-ups arrivent avec des services et des solutions de produits technologiquement avancés sur le marché et devraient connaître une croissance à deux chiffres au cours des 5 à 7 prochaines années. Dans cet espace, les activités de collaboration et de fusion et acquisition devraient se poursuivre.

Avantages :

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché Wi-Fi et Li-Fi visant à comprendre l’environnement réseau. Le rapport parle des secteurs verticaux et des régions des composants des services des produits du mode de déploiement pour le Li-Fi et le Wi-Fi. Les principales parties prenantes peuvent connaître les initiatives des acteurs verticaux des principaux moteurs d’investissements et des initiatives gouvernementales en vue de leur adoption dans les 5 à 7 prochaines années. De plus, le rapport fournit des détails sur les principaux défis ayant une incidence sur la croissance du marché.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Moyen-Orient et Afrique’Pays du CCG’EAU et Koweït’Afrique’Amérique latine-Brésil’Mexique.

Principaux acteurs couverts dans le rapport

pureLiFi’IBSENtelecom Ltd’Alcatel-Lucent SA’Ericsson’HPE’Cisco Systems Inc’Lucibel’Ruckus Wireless Inc

GE Lighting’Renesas Electronics Corp’LIGHTBEE’Velmenni’Oledcomm SAS

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

