Aperçu du marché Tests pharmacogénétiques : part de marché, taux de croissance, tendances récentes et futures, facteurs de croissance et prévisions futures

Un rapport d’étude de marché à grande échelle fournit une étude détaillée avec des opportunités actuelles et à venir pour simplifier l’investissement futur sur le marché. Les problèmes de différents domaines fonctionnels du marketing sont couverts ici et incluent le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Avec une approche formalisée et managériale, une étude marketing a été réalisée dans ce rapport d’analyse de marché pour proposer la meilleure solution. De plus, un rapport sur le marché de classe mondiale met également à disposition un profilage stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Un rapport d’analyse de marché gagnant comprend globalement une analyse absolue et distincte des moteurs et des contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, une analyse exhaustive de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs. Le rapport de marché le plus fin et le plus excellent n’est généré que si les facteurs critiques du marché font partie du rapport. En utilisant des approches intégrées et la technologie la plus récente pour des résultats inégalés, ce rapport de marché a été généré. L’analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici.

Marché mondial des tests pharmacogénétiques par type (tests monogéniques, tests basés sur des matrices, séquençage du génome entier et NGS, séquençage de l’exome entier), échantillon (sang, salive), domaine thérapeutique (oncologie, neurologie, cardiologie, génomique, immunologie et hypersensibilité, autres ), Canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies de vente par correspondance, services directs aux clients), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des tests pharmacogénétiques

Le marché mondial des tests pharmacogénétiques devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la nécessité d’identifier l’influence des médicaments sur les gènes.

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial des tests pharmacogénétiques, peu sont Sonic Healthcare ; Genelex; GENEWIZ ; Droit ; 23andMe, Inc. ; PGXT; OneOme, LLC ; Mako Medical Laboratories, LLC ; Myriad Genetics, Inc. ; Bayer SA ; BGI ; Pacific Biosciences de Californie, Inc. ; F. Hoffmann-La Roche Ltd; QIAGEN ; Luminex Corporation ; Eurofins Scientifique ; Illumina, Inc. ; Thermo Fisher Scientific Inc. ; PerkinElmer Inc. entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des tests pharmacogénétiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests pharmacogénétiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des tests pharmacogénétiques

Les tests pharmacogénétiques sont une procédure de diagnostic utilisée pour déterminer l’interaction entre un médicament et la constitution génétique d’un individu. Ce test connaît une forte demande car divers scientifiques et chercheurs ont identifié les réactions uniques entre les gènes et les médicaments de chaque individu, ce qui a abouti au développement d’un test unique capable d’enregistrer cette interaction et de fournir des informations précieuses qui sont ensuite utilisées pour le développement de thérapeutique personnalisée.

Facteurs de marché

Un scénario favorable de remboursement de ces tests par les assureurs devrait propulser la croissance du marché

La demande croissante de systèmes thérapeutiques personnalisés et de tests de diagnostic devrait stimuler la croissance du marché

Des niveaux élevés de dépenses de santé encourus pour l’adoption de méthodes de test et de thérapies avancées provenant des régions développées du monde ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de preuves cliniques concernant l’efficacité et les avantages utilitaires associés aux tests devrait entraver la croissance du marché

Le manque de personnes qualifiées capables de mener et de fournir des informations précieuses à partir des résultats des tests devrait constituer un frein à la croissance du marché.

Les niveaux élevés de coûts financiers associés à ces tests devraient limiter la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, 23andMe, Inc. a annoncé la disponibilité d’un test pharmacogénomique qui sera disponible dans le commerce sans aucune ordonnance. Ce test aidera à fournir aux patients et aux médecins de meilleures connaissances et des services d’identification dans les gènes d’un individu. Bien que la FDA ait approuvé ce test, elle a également publié une déclaration concernant le fait de ne pas baser ses options de traitement sur les résultats du test.

En mai 2017, Oxford Gene Technology a annoncé qu’il avait accepté d’être acquis par Sysmex Corporation. Cette acquisition permettra une intégration complète des technologies d’analyse génétique et de l’expertise d’Oxford, ce qui contribuera à renforcer la position de Sysmex Corporation à l’échelle mondiale. Oxford Gene Technology fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de Sysmex

