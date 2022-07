Aperçu du marché Smart Harvest, taille, part, croissance, scénario d’entreprise, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2028

La taille du marché mondial de la récolte intelligente devrait atteindre 27,94 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’accent croissant mis sur l’augmentation de la productivité agricole et du rendement des cultures. L’augmentation rapide de la population mondiale exerce une pression sur le secteur agricole mondial pour augmenter la productivité afin de répondre à la demande croissante croissante de nourriture.

Les agriculteurs adoptent de plus en plus des technologies de récolte intelligentes pour maximiser la rentabilité et la production en moins de temps et de manière plus rentable. La disponibilité limitée de terres arables est un facteur clé qui stimule la demande d’activités agricoles en intérieur et l’utilisation croissante de technologies de récolte intelligentes pour éliminer les dépenses de main-d’œuvre. En outre, l’augmentation du coût de la main-d’œuvre en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un autre facteur clé qui stimule l’utilisation des robots de récolte et des moissonneuses-batteuses autonomes pour éliminer les coûts de main-d’œuvre excessifs et augmenter la productivité agricole.

Un tracteur autonome utilise des systèmes et des capteurs de haute technologie, qui permettent aux agriculteurs d’automatiser entièrement les opérations et de réduire les dépenses de main-d’œuvre. Les agriculteurs peuvent optimiser leur production tout en utilisant des ressources limitées à l’aide de tracteurs autonomes. La capacité des tracteurs autonomes à travailler même dans des conditions météorologiques extrêmes soutient la demande. L’analyse des données collectées par des systèmes et des capteurs de haute technologie aide les agriculteurs à prendre des décisions efficaces concernant la routine de récolte des cultures sur le terrain.

Le rapport d’étude de marché Smart Harvest est un document complet et vital englobant les stratégies commerciales, les analyses qualitatives et quantitatives et les tendances émergentes du marché mondial Smart Harvest. Le rapport propose une recherche et une évaluation approfondies des éléments clés du marché mondial Smart Harvest. Les analystes de recherche ont formulé ce rapport grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des défis, des tendances et des opportunités pour fournir une vue panoramique du marché Smart Harvest.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Deere & Company, Robert Bosch GmbH, Panasonic Corporation, Energid Technologies, Smart Harvest Ltd, Harvest Automation, Inc., Dogtooth Technologies, AVL Motion BV, Abundant Robotics, Inc. et Iron Ox, Inc. .

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la récolte intelligente sur la base du site d’exploitation, du composant, du type de culture et de la région :

perspectives du site d’exploitation (revenu, milliards USD ; 2018–2028)

Greenhouse

On-Field

Indoor

Component Outlook (Revenus, USD Billion; 2018–2028)

Logiciels

Matériel

Capteurs

Systèmes d’automatisation et de contrôle

Robots de récolte

Systèmes d’imagerie

Crop Type Outlook (Revenus, USD Billion; 2018–2028)

Légumes

Fruits

La segmentation régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché Smart Harvest :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste APAC

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Objectifs du rapport

Harvest

par identification de divers sous-

Benchmark du paysage concurrentiel

Benchmark du paysage concurrentiel

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques dans le marché mondial Smart Harvest

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques dans le marché mondial Smart Harvest

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits, une et autres alliances stratégiques

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

