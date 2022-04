Aperçu du marché OTT par part, taille, acteurs de l’industrie, revenus et demande de produits 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché OTT. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché OTT présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Malgré les perturbations causées par la pandémie, l’industrie du divertissement et des médias en Inde devrait se développer, aidée par des segments tels que l’OTT, la publicité sur Internet, les jeux vidéo, les sports électroniques, la musique et les podcasts. Le marché indien OTT continue d’être l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. La fermeture des cinémas et des salles de théâtre pendant plus d’un an en raison de la pandémie a encore propulsé l’adoption des plateformes vidéo OTT en Inde. Certains des principaux acteurs qui opèrent sur le marché indien sont Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Netflix India, ALTBalaji et Gaana.com.

Aperçu du marché :

Le marché OTT peut être segmenté en OTT vidéo et audio. Le marché de la vidéo OTT en Inde était évalué à 86.98 milliards d’INR au cours de l’exercice 2020. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 30.73 % au cours de la période de l’exercice 2022 à l’exercice 2026. Le contenu premium original, en particulier dans la langue régionale, est l’un des principaux moteurs de croissance et différenciateurs, car plusieurs plates-formes OTT se disputent l’attention des consommateurs. Le marché audio OTT était évalué à 44,21 milliards INR au cours de l’exercice 2021 et devrait atteindre 99,98 milliards INR d’ici l’exercice 2026, en expansion à un TCAC d’environ 19,14 % au cours de la période de l’exercice 2022 et de l’exercice 2026. Une concentration accrue sur le lancement de musique originale devrait aider ces plates-formes à acquérir de nouveaux utilisateurs, ce qui se traduira en fin de compte par l’expansion de la base d’utilisateurs globale.

Informations sectorielles :

Le marché vidéo OTT peut être segmenté sur la base de modèles de revenus. Les principaux modèles de revenus de la vidéo OTT sont la vidéo à la demande publicitaire (AVOD) et la vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Le modèle AVOD représentait la majeure partie des revenus totaux du marché (~ 62,67 %) pour les lecteurs vidéo OTT au cours de l’exercice 2021, qui devrait rester le segment principal jusqu’à l’exercice 2026. Le modèle SVOD se développe plus rapidement et contribuera davantage à le total des revenus vidéo OTT. Les plateformes OTT peuvent également être segmentées en fonction de la part de marché des grands acteurs. Hotstar détient la part maximale sur le marché vidéo OTT et Gaana est leader sur le marché audio OTT.

Analyse d’impact COVID-19 :

Au milieu du verrouillage national en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, la consommation de contenu et le nombre d’abonnés sur les plateformes OTT ont augmenté. Avec une augmentation de l’appétit des téléspectateurs pour les nouveaux contenus, les OTT doivent intensifier leurs efforts et offrir un divertissement de qualité.

En 2020, la consommation nationale totale d’OTT est passée de 181 milliards de minutes à 204 milliards de minutes. Avec une augmentation de l’acquisition de clients pendant la pandémie, les acteurs OTT sont obligés d’innover et d’offrir une expérience transparente afin de répondre au besoin de contenu. Certaines des stratégies clés sont les collaborations avec les télécoms et la croissance de l’écosystème des appareils.

