Aperçu du marché nord-américain des technologies de l’information dans le domaine de la santé jusqu’en 2027 | Principales entreprises clés – GE, Epic Systems, Cerner, Allscripts, eClinicalWorks

Aperçu du marché nord-américain des technologies de l’information dans le domaine de la santé :

Le rapport à grande échelle sur le marché des TI de la santé met en lumière chaque région, la taille du marché en termes de (millions USD) pour chaque segment individuel et leur sous-segment pour la période de 2021 à 2027, compte tenu des facteurs de situation macro et micro. Le document donne une brève introduction aux perspectives du rapport de recherche, à la table des matières, à la liste des tableaux et des figures, aux perspectives des principaux acteurs du marché et comprenant les régions clés. De plus, le vaste rapport sur le marché des technologies de l’information dans le domaine de la santé aide le fabricant à déterminer l’efficacité des canaux de distribution existants, des programmes ou médias publicitaires, des méthodes de vente et le meilleur moyen de distribuer les produits aux consommateurs éventuels.

Un résumé détaillé du marché de l’informatique de santé comprend un marché de premier plan qui comprend plusieurs principaux leaders du marché dans le rapport. Le rapport Healthcare IT fournit des directives sur la planification des efforts de publicité et de promotion des ventes. Le document commercial nécessite une analyse approfondie du produit fabriqué par les fournisseurs en combinaison avec la gamme d’applications du produit. La section sur le paysage concurrentiel du rapport donne un aperçu clair de l’analyse de la part de marché des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport sur le marché informatique de la santé comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le marché nord-américain des technologies de l’information pour la santé devrait atteindre 211,63 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 15,67 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché nord-américain des TI de la santé sont le volume croissant de données sur les patients, l’augmentation du savoir-faire technologique, le volume croissant de données sur les patients et la demande de processus et de systèmes de santé rapides et efficaces, la numérisation croissante dans le l’industrie de la santé et la demande de soins basés sur la valeur et le coût croissant de la fourniture de services de santé liés au nombre croissant d’établissements de santé et à la numérisation croissante dans l’industrie de la santé.

Le marché nord-américain des TI de la santé est segmenté en fonction des solutions et services, du type de composant, du mode de livraison, des utilisateurs finaux et de la région.

Sur la base des Solutions & Services, le marché est segmenté en solutions, services d’externalisation HCIT et autres.

Sur la base du type de composant, le marché est segmenté en logiciels et en matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché est segmenté en local et en cloud.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en fournisseurs et en payeurs.

En termes d’analyse géographique, les États-Unis dominent le marché nord-américain des technologies de l’information dans le domaine de la santé avec des parts importantes en raison d’installations médicales raffinées, d’une utilisation élevée des progrès technologiques, d’initiatives gouvernementales positives telles que l’introduction de programmes d’incitation DSE par Medicaid et Medicare et d’un nombre élevé de patients niveaux de conscience couplés à des dépenses relativement avancées.

Objectifs du marché des technologies de l’information dans le domaine de la santé en Amérique du Nord :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché de l’informatique de santé

2 Analyser et prévoir la taille du marché informatique de la santé, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de l’informatique médicale pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché informatique de la santé en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché informatique de la santé

Les principaux fabricants clés sont : Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Carestream Health, Siemens Healthineers AG, Agfa-Gevaert Group, athenahealth, Inc., eClinicalWorks, GENERAL ELECTRIC, GREENWAY HEALTH, LLC. , Infor, Koninklijke Philips NV, NXGN Management, LLC, Oracle, Siilo, BigHealth, Vida Health, SWORD Health, NOVIGENIX SA, Lantum, BD ROWA, Bioaxis, Ada Health GmbH. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de l’informatique de santé dans ces régions, de 2013 à 2027 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché informatique de la santé en Amérique du Nord : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché des TI de la santé en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché des TI de la santé en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des technologies de l’information dans le domaine de la santé en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché des technologies de l’information dans le domaine de la santé en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché informatique des soins de santé en Amérique du Nord

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des TI de la santé en Amérique du Nord 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

