Aperçu du marché nord-américain des accélérateurs de centres de données en fonction de la croissance de la production, de l’augmentation de la demande, des ventes et de l’offre, de 2021 à 2031.

Le marché nord-américain des accélérateurs de centres de données devrait croître de 32,1 % par an au cours de la période de prévision et atteindre 72 942,3 millions de dollars d’ici 2031, sous l’effet de la croissance exponentielle des données mobiles et des centres de données, de l’importance croissante accordée au calcul parallèle dans les centres de données d’IA, du développement élevé des services basés sur le cloud, de la prévalence croissante des appareils mobiles ainsi que de l’adoption croissante de technologies évolutives telles que l’IoT/AI/5G/big data.

Illustré par 24 tableaux et 48 figures, ce rapport de 99 pages intitulé North America Data Center Accelerator Market 2021-2031 by Processor Type (CPU, GPU, FPGA, ASIC), Deployment Mode (HPC Data Center, Cloud Data Center), Application (Deep Learning Training, Public Cloud Interface, Enterprise Interface), Industry Vertical (IT & Telecom, Healthcare, BFSI, Gaming, Automotive), Organization Size (Large, SMEs), and Country :

Trend Forecast and Growth Opportunity est basé sur une recherche complète de l’ensemble du marché mondial des accélérateurs de centres de données et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Une analyse et une évaluation profondes sont générées à partir de sources d’information primaires et secondaires de premier ordre, avec des apports dérivés de professionnels de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2018-2021 et fournit des prévisions de 2022 à 2031 avec 2021 comme année de base. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de base et que les prévisions couvrent au moins 5 ans par rapport à l’année de base).

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Facteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités du marché

Les forces de Porters Fiver

La tendance et les perspectives du marché nord-américain sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché nord-américain des accélérateurs de centres de données dans tous les aspects de la classification du point de vue du type de processeur, du mode de déploiement, de l’application, de l’industrie verticale, de la taille de l’organisation et de la région.

Selon Statista, en 2021, les États-Unis détenaient plus de 36 % des parts du marché mondial des technologies de l’information et de la communication (TIC). Avec une part de marché de 16 %, l’UE se classait en deuxième position, suivie de 12 %, la Chine se classant en troisième position. En outre, selon les prévisions, le marché des TIC atteindra plus de 6 000 milliards de dollars US en 2021 et près de 7 000 milliards de dollars US en 2027. Dans la société actuelle, la croissance continue rappelle une fois de plus à quel point la technologie est devenue omniprésente et cruciale. Au cours des prochaines années, les dépenses traditionnelles en matière de technologie seront principalement tirées par le big data et l’analytique, le mobile, le social et le cloud computing.

Ce rapport analyse la production primaire mondiale, la consommation et les pays à plus forte croissance sur le marché des technologies de l’information et des communications (TIC). Sont également inclus dans le rapport les acteurs importants et éminents du marché mondial des technologies de l’information et des communications (TIC).

En fonction du type de processeur

CPU (Central Processing Unit)

GPU (unité de traitement graphique)

FPGA (Field-Programmable Gate Array)

ASIC (circuit intégré à application spécifique)

En fonction du mode de déploiement

Centre de données HPC

Centre de données en nuage

Par application

Formation à l’apprentissage profond

Interface du cloud public

Interface d’entreprise

Basé sur l’industrie verticale

Informatique et télécommunications

Santé

BFSI

Industrie du jeu

Automobile

Gouvernement

Industrie de l’énergie

Autres secteurs d’activité

Par taille d’organisation

Grandes entreprises

PME

Sur le plan géographique, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont étudiés en détail :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est segmenté en Russie, Suisse, Pologne, Suède, Belgique, Autriche, Irlande, Norvège, Danemark et Finlande).

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est également segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taiwan et Philippines).

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

MEA (EAU, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, autres pays)

Pour chaque région et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (en millions de dollars) sont disponibles pour la période 2021-2031. La ventilation de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par type de processeur, application et secteur vertical pour les années de prévision sont également incluses.

Acteurs clés sélectionnés :

Achronix Semiconductor Corporation

Advanced Micro Devices Inc.

Cisco Systems Inc.

Dell Technologies Inc.

Fujitsu Limited

Google, Inc.

IBM Corporation

Intel Corporation

NEC Corporation

NVIDIA Corporation

Qualcomm Technologies, Inc.

Xilinx Inc.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies des entreprises pour faire face à l’impact du COVID-19

Segment du marché par type, données historiques et prévisions du marché

Segment du marché par application, données historiques et prévisions du marché

Marché par région, données historiques et prévisions du marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Quel est l’objectif de ce rapport ?

L’étude de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles historiques et actuelles du marché. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine et du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vision complète du marché basée sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs.

Questions clés auxquelles répond le rapport de marché

– Quel a été l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’adoption par les différentes entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie ?

– Quelles sont les perspectives du marché de l’impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

– Quelles sont les principales tendances qui influencent le marché de l’impact ? Comment vont-elles influencer le marché à court, moyen et long terme ?

– Quelle est la perception de l’utilisateur final ?

– Comment se présente le paysage des brevets pour la qualité pharmaceutique ? Quel pays/cluster a enregistré le plus grand nombre de dépôts de brevets entre janvier 2014 et juin 2021 ?

– Quels sont les facteurs clés qui influencent le marché de l’impact ? Quel sera leur impact à court, moyen et long terme ?

– Quelles sont les principales opportunités sur le marché de l’impact ? Quel est leur potentiel à court, moyen et long terme ?

– Quelles sont les stratégies clés adoptées par les entreprises sur le marché de l’impact ?

– Quels sont les principaux domaines d’application du marché de l’impact ? Quelle application devrait détenir le plus fort potentiel de croissance au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

– Quel est le modèle de déploiement préféré pour l’impact ? Quel est le potentiel de croissance des différents modèles de déploiement présents sur le marché ?

– Quels sont les principaux utilisateurs finaux de la qualité pharmaceutique ? Quelle est leur part respective sur le marché de l’impact ?

– Quel marché régional devrait détenir le plus fort potentiel de croissance sur le marché de l’impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

– Quels sont les principaux acteurs du marché de l’impact ?

