Aperçu du marché mondial des services de conseil en environnement jusqu’en 2028 – Arcadis NV, Bechtel Corporation, John Wood Group PLC, ERM Group, Inc., Tetra Tech Inc., ANTEA GROUP

Marché des services de conseil en environnement mènent des études d'impact sur l'environnement, obtiennent des autorisations pour de nouveaux projets et mettent en œuvre des plans de gestion environnementale. L'évaluation de l'impact environnemental concerne les projets de développement tels que les projets d'infrastructure, les cantons, les bâtiments commerciaux et les projets industriels. Une vérification environnementale est en cours pour évaluer les options de technologie d'assainissement en vue d'obtenir les autorisations du gouvernement concernant le projet. Les plans de gestion environnementale comprennent le développement, la mise en œuvre et la surveillance d'usines pour l'audit, l'analyse et les études de dangers et d'opérabilité des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. De plus, les services de conseil en environnement offrent divers services tels que l'évaluation et l'audit des investissements, l'autorisation et la conformité, la gestion des projets et des informations, la surveillance et les tests, et d'autres comme la conception, la prévention de la pollution et autres. Ces services sont utilisés dans plusieurs types de médias, tels que la gestion de l'eau, la gestion des déchets et d'autres tels que la qualité de l'air, le sol, les ressources naturelles et les énergies renouvelables. Les industries qui utilisent principalement les services de conseil en environnement sont l'énergie et les services publics, la chimie et le pétrole, les industries de fabrication et de transformation, les industries du transport et de la construction, et d'autres, y compris le gouvernement et les régulateurs. De plus, malgré plusieurs lois strictes de protection de l'environnement en vigueur, un pourcentage élevé d'entreprises contribuent à différentes formes de pollution, en émettant ou en rejetant des déchets à des niveaux bien supérieurs aux limites prescrites par les organismes de réglementation.

Profils d’entreprise

AECOM inc.

Jacobs Engineering Group Inc.

Arcadis SA

Société Bechtel

Groupe John Wood PLC

Groupe ERM, Inc.

Tetra Tech inc.

GROUPE ANTEA

Stantec inc.

Groupe Ramboll

Conseil SLR

Golder Associés Ltée.

Aperçu du marché Sensibilisation croissante des industries à l'impact environnemental La prise de conscience concernant la protection de l'environnement augmente dans les industries. Les entreprises embauchent des consultants en environnement pour préparer des rapports sur leurs projets existants et futurs, ainsi que pour déterminer leur impact sur l'environnement. L'augmentation des revenus est l'un des facteurs clés permettant aux entreprises d'adopter des stratégies de croissance inorganique telles que des acquisitions et des expansions pour étendre leur présence sur le marché mondial. Pour installer leur usine dans de nouveaux emplacements, ils doivent obtenir une autorisation des autorités gouvernementales respectives, pour laquelle ils doivent présenter un rapport basé sur les conditions du terrain et l'impact de la construction et de l'usine sur le milieu environnant. Par conséquent, ces entreprises font de plus en plus appel à des consultants en environnement pour leur évaluation de l'impact environnemental. Aperçu du marché basé sur le type de service Sur la base du type de service, le marché mondial des services de conseil en environnement est segmenté en évaluation et audit des investissements, autorisations et conformité, gestion des projets et des informations, surveillance et tests, etc. Avec des préoccupations croissantes concernant la conservation de l'environnement, les gouvernements et les entreprises du monde entier explorent activement des solutions durables pour leurs opérations afin de réduire leur empreinte environnementale. Comme les grandes entreprises ont une chaîne d'approvisionnement répartie dans plusieurs régions, elles doivent se conformer aux diverses lois réglementaires en vigueur dans différentes régions. Les gouvernements offrent divers avantages sous forme de subventions et d'avantages fiscaux aux entreprises qui investissent dans des solutions adaptées.

Segmentation du marché des services de conseil en environnement :

Par type de service

Évaluation et audit des investissements

Permis et conformité

Gestion de projets et d’informations

Surveillance et test

Les autres

Par type de média

Gestion de l’eau

La gestion des déchets

Les autres

Par verticale

Énergie et services publics

Chimie & Pétrole

Industries de fabrication et de transformation

Industries du transport et de la construction

Les autres

