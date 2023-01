Aperçu du marché mondial des processus commerciaux en tant que service (BPaaS), analyse de la structure des coûts, opportunités de croissance et prévisions

Ce rapport fournit une liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les principaux facteurs influençant cette industrie. L’analyse de marché et les informations incluses dans ce rapport d’étude de marché offrent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source essentielle de conseils qui fournissent la bonne direction aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie. . Ce rapport couvre également toutes les données, y compris la définition du marché, les classements, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont obtenues à l’aide de l’analyse SWOT.

Le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,7% au cours de la période de prévision et devrait atteindre 119 238,87 millions USD d’ici 2028. L’adoption croissante des modèles de service de système de paiement agit comme un moteur important de la croissance du marché des processus métier en tant que service (BPaaS).

Des entreprises leaders opérant à la fois au niveau régional et mondial :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché mondial des processus commerciaux en tant que service (BPaaS) sont IBM Corporation, Capgemini, Cognizant, Oracle, Wipro Limited, Accenture, Tata Consultancy Services Limited, HCL Technologies Limited, NTT DATA, Inc., DXC Technology Company , Open Text Corporation, FUJITSU, Genpact, ADP, Inc., Alight, UKG Inc., WNS (Holdings) Ltd., Conduent, Inc., Expertel SA « proceedit », TIBCO Software Inc., Entercoms, Avaloq, Scheer PAS Deutschland GmbH, Ceridian HCM, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient se présenter dans l’industrie des processus métier en tant que service (BPaaS) dans les années à venir ?

Quels sont les principaux défis auxquels le marché mondial Processus d’entreprise en tant que service (BPaaS) pourrait être confronté à l’avenir?

– Quelles sont les principales entreprises sur le marché mondial des processus métier en tant que service (BPaaS) ?

Quelles sont les principales tendances ayant un impact positif sur la croissance du marché?

Quel est le potentiel de croissance du marché Processus métier en tant que service (BPaaS)?

Quel segment de produits prendra la plus grande part ?

Quel marché régional s’imposera comme un favori dans les années à venir ?

Quel segment d’application va croître à un rythme soutenu ?

Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour garder le contrôle sur le marché mondial des Processus métier en tant que service (BPaaS)?

Segmentation du marché du processus métier en tant que service (BPaaS):

Sur la base de la solution, le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) est segmenté en plate-forme et services. En 2021, le segment des plateformes détenait la plus grande part du segment des solutions en raison du souci croissant de l’organisation d’améliorer l’expérience client.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) est segmenté en cloud public, cloud privé et hybride. En 2021, le segment du cloud public détenait la plus grande part du segment des modèles de déploiement en raison de la numérisation croissante dans tous les secteurs.

Sur la base des processus métier, le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) est segmenté en finance et comptabilité, ressources humaines (RH et paie), ventes et marketing, service et support client (expérience client), opérations, analyse, achats. et la gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. En 2021, le segment RH (RH et paie) détenait la plus grande part du segment des processus métier en raison des préoccupations croissantes concernant l’amélioration de la productivité des employés, ce qui a accru la demande de BPaaS.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le segment des grandes entreprises détenait la plus grande part du segment de la taille de l’organisation en raison de la quantité croissante de données non structurées augmentant la demande de BPaaS.

Sur la base des applications, le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) est segmenté en domaines de marché de support, de gestion, opérationnels et connectés. En 2021, le segment de la gestion détenait la plus grande part du segment des applications en raison de la numérisation croissante de l’organisation.

Sur la base du modèle de livraison cloud, le marché des processus métier en tant que service (BPaaS) est segmenté en services de processus métier basés sur SaaS (service SaaS BP), services de processus métier basés sur PaaS (service SaaS BP), PaaS BP) et IAaS- services de processus métier basés (service IaaS). service BP). En 2021, le segment des services de processus métier basés sur SaaS (service SaaS BP) occupait la plus grande part du segment des applications en raison de la tendance croissante du BYOD dans l’organisation qui a entraîné une demande accrue de BPaaS.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des processus commerciaux en tant que service (BPaaS) est segmenté en banque, services financiers et assurance (BFSI), gouvernement, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, vente au détail et commerce électronique, médias et divertissement. et autres. En 2021, le segment Banque, services financiers et assurances (BFSI) détenait la plus grande part du segment des utilisateurs finaux en raison de l’adoption croissante des mégadonnées et de la pénétration d’Internet, ce qui a entraîné une augmentation du BPaaS.

Marché mondial des processus commerciaux en tant que service (BPaaS): analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis] États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Faits saillants et projections du rapport sur le marché Processus métier en tant que service (BPaaS):

** Scénario préparé du marché parent

** Transformations de la dynamique du marché Business Process As A Service (BPaaS)

** Segmentation détaillée du marché cible

** Taille du marché historique, actuelle et prévisionnelle des processus métier en tant que service (BPaaS) en fonction de la valeur et du volume

** Derniers développements de l’industrie et tendances du marché pour l’analyse concurrentielle des processus métier en tant que service (BPaaS) de ce marché

** Stratégies adoptées par les acteurs du marché Business Process As A Service (BPaaS) et développements produits réalisés

** Segments potentiels et de niche, ainsi que leur analyse régionale

** Analyse impartiale de la taille du marché du marché des processus métier en tant que service (BPaaS)

