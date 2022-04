Aperçu du marché mondial des logiciels de gestion des subventions, taille, part, taux de croissance, principaux fabricants, tendances de développement et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché des logiciels de gestion des subventions devrait passer de 1316,9 millions de dollars en 2020 à 297,4 millions de dollars en 2027. Il devrait croître à un TCAC de 12,0 % de 2020 à 2027.

La mise en œuvre de l’IA via un logiciel de gestion des subventions contribue à la croissance du marché. L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle important dans toute fondation ou organisation à but non lucratif. La capacité de l’IA à fournir des calculs mathématiques rapides pour augmenter les capacités critiques de l’intelligence humaine devrait créer la plus grande opportunité de croissance pour le marché des logiciels de gestion des subventions dans un avenir proche. L’IA s’est avérée efficace pour gérer de gros volumes de données et peut plus facilement tenir compte des prévisions et des risques, même avec du personnel moins qualifié. Plusieurs fournisseurs de logiciels de gestion des subventions ont déjà intégré leurs solutions existantes aux technologies d’IA pour améliorer leurs capacités d’analyse. La collaboration d’un logiciel de gestion des subventions traditionnel avec une technologie d’analyse avancée devrait stimuler la croissance du marché des logiciels de gestion des subventions, car les attentes des utilisateurs finaux en matière de capacités d’analyse et de prévision augmentent dans les années à venir.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007315/

Marché des logiciels de gestion des subventions – Profil de l’entreprise

• Amplifund

• CyberGrants, LLC

• Fluxx Labs Inc.

• Oracle Corporation

• Sage Group plc

• Salesforce.com, Inc.

• Submittable Holdings, Inc.

• SurveyMonkey • Wisehive

Co., Ltd.

• Workday, Inc.

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de gestion des subventions se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

• En 2020, la plate-forme Web SurveyMonkey Apply aidera les organisations et les agences gouvernementales à collecter et à examiner les demandes de subventions, de prix, de bourses et d’autres programmes nécessitant beaucoup de données pendant la pandémie de COVID-19.

• En 2019, AmpliFund s’est associé aux États de l’Illinois et du Commonwealth de Porto Rico pour mettre en œuvre un système de gestion des subventions dans les deux États afin d’automatiser leur infrastructure. Ce partenariat contribuera à augmenter le financement des subventions, à promouvoir la conformité réglementaire et à réduire les risques pour tous les fonds de subvention.

Le marché des logiciels de gestion des subventions est segmenté en:

Marché des logiciels de gestion des subventions – Par composant

• Solutions

• Services

Marché des logiciels de gestion des subventions – Par type de déploiement

• Cloud

• Sur site

Marché des logiciels de gestion des subventions – par taille d’organisation

• Petites entreprises

• Grandes entreprises

Marché des logiciels de gestion des subventions – Par utilisateur final

• Établissements d’enseignement

• Gouvernement

• Banques

• Organisations à but non lucratif

• Autre

Marché des logiciels de gestion des subventions – Par région

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o France

o Allemagne

o Italie

o Russie

o Royaume-Uni

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique (APAC)

o Japon

o Chine

o Australie

o Inde

o Corée

o Reste de l’APAC

• Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

• Amérique du Sud (SAM)

o Brésil

o Argentine

o Reste de la SAM

Acheter le rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007315/

À propos de nous :

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche sur l’industrie en matière de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique médicale, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les communications, ainsi que les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Samir Josh

Téléphone : +1-646-491-9876

E-mail : sales@theinsightpartners.com