Aperçu du marché français et mondial des cosmétiques de couleur sur la portée actuelle 2030

La taille du marché mondial des cosmétiques de couleur devrait passer de 78,0 milliards USD en 2020 à 120,0 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 6,35 % de 2021 à 2027. Les cosmétiques colorés sont un mélange de produits chimiques utilisés pour améliorer l’apparence ou le parfum du corps humain. Les cosmétiques tels que le maquillage du visage, le soin des ongles, le soin des lèvres et le maquillage des yeux sont inclus dans cette catégorie. Ces produits peuvent être trouvés dans divers endroits, y compris des points de vente de marques exclusives, des supermarchés, des magasins spécialisés et en ligne. La croissance du marché des cosmétiques de couleur est alimentée par les préoccupations croissantes concernant l’apparence et l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes telles que l’Inde, le Brésil et l’Indonésie. De plus, le marché est porté par les multiples avantages des produits cosmétiques de couleur, tels que l’anti-âge et l’anti-bronzage.

Le marché des cosmétiques de couleur dans les pays développés tels que l’Amérique du Nord et l’Europe et les pays émergents tels que l’Asie-Pacifique et le reste du monde est tiré par l’augmentation du revenu disponible, la sensibilisation accrue à l’apparence et l’amélioration de la qualité de vie. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé concernant les soins personnels, les produits cosmétiques biologiques, les avancées technologiques dans les cosmétiques colorés, les emballages attrayants et la sensibilisation croissante des consommateurs aux tendances de la mode devraient stimuler la demande de cosmétiques colorés.

En outre, la notoriété accrue de la marque et la croissance du marché ont été favorisées par l’augmentation du pouvoir d’achat des femmes et des investissements importants dans le marketing et la publicité, y compris les promotions sur les plateformes de réseaux sociaux et les mentions de célébrités. L’expansion du marketing numérique a également été un moteur de croissance du marché, les produits de beauté biologiques connaissant une croissance significative. Le marché bénéficie également d’une sensibilisation accrue à la santé animale et à la protection de l’environnement.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des cosmétiques de couleur

Le COVID 19 est une pandémie mondiale qui a touché une grande partie de la population. Les achats des consommateurs et les activités commerciales se sont arrêtés en raison de la propagation mondiale du covid-19. À la suite des fermetures de la pandémie, qui ont limité l’exposition des gens au monde extérieur, il y a eu une diminution de la demande de cosmétiques. La fermeture des magasins de beauté spécialisés, qui permettaient aux clients d’essayer les produits à bord, a entraîné une nouvelle baisse des ventes. La chaîne d’approvisionnement de l’industrie cosmétique a été gravement endommagée en raison du confinement, qui devrait avoir des implications à long terme. En conséquence, la dépendance des consommateurs aux cosmétiques a considérablement diminué. L’épidémie de COVID-19 a également eu un impact négatif sur la croissance du marché. Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu un effet significatif sur l’industrie mondiale de la beauté, Les principales entreprises de cosmétiques de couleur pourraient rapidement se redresser en se concentrant temporairement sur la production de désinfectants et de produits pour les travailleurs de la santé. D’autre part, le marché des cosmétiques de couleur est une industrie de longue date qui a amassé de nombreux clients fidèles au fil du temps.

Dynamique du marché mondial des cosmétiques de couleur

Pilotes : produits cosmétiques bio en hausse

L’utilisation croissante de produits cosmétiques biologiques devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les conditions météorologiques extrêmes ont stimulé l’adoption de produits de soins du visage tels que les crèmes hydratantes et les crèmes solaires, et dans un environnement pollué, les consommateurs préfèrent les produits naturels, en particulier les soins du visage. Plusieurs nouvelles marques proposent des produits biologiques et naturels en raison de l’importance croissante accordée aux soins et à l’apparence personnelle par les consommateurs. De plus, les fabricants ou les entreprises de soins du visage travaillent avec des influenceurs pour promouvoir leurs marques et des entreprises de commerce électronique pour atteindre un public plus large et élargir leur clientèle. Ils diffusent également des publicités payantes sur YouTube et Instagram pour accroître la notoriété de la marque.

De plus, sur YouTube, il y a 50 % de réduction sur les vidéos de contenu beauté et les tutoriels basés sur le maquillage. Pour obtenir une meilleure apparence, les écrans solaires et les hydratants sont couramment utilisés dans les cosmétiques. Le sérum visage s’utilise de la même manière dans la routine maquillage. Les nettoyants sont également conçus pour éliminer la saleté quotidienne comme le maquillage, l’excès d’huile et les polluants. De plus, BioClarity a lancé son omnicanal chez Ultra Beauty, le plus grand détaillant de produits de beauté, en février 2021. Sur ulta.com, les clients peuvent trouver une large gamme de produits bioClarity. Grâce à ce partenariat, BioClarity serait en mesure de se connecter avec plus de clients de beauté de la génération Z et plus jeunes de la génération Y chez Ulta Beauty.

Contraintes : Sensibilisation croissante à l’environnement et à la protection des animaux

La prise de conscience croissante de l’importance de la préservation de l’environnement et de la protection des animaux a incité les fabricants à passer aux cosmétiques à base de plantes, affectant la croissance du marché. Les ventes de cosmétiques ont également diminué en raison des effets néfastes des cosmétiques à base de produits chimiques sur la peau et le corps. Les gouvernements de nombreux pays ont imposé des réglementations sur l’utilisation des ressources et la protection de l’environnement. Un autre facteur qui freine le marché est la propagation du coronavirus, qui a perturbé la chaîne d’approvisionnement et ralenti le taux de croissance du marché.

Opportunités : Avancement technologique en cosmétique couleur

Dans les années à venir, les avancées technologiques croissantes dans le domaine des cosmétiques de couleur créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché au cours de la période de prévision. Les améliorations technologiques créent de nouvelles et grandes opportunités pour les petites et grandes entreprises de cosmétiques, leur permettant de faire connaître le produit aux consommateurs. Il existe différentes technologies sur le marché, notamment la technologie de changement de couleur et les capteurs de changement de couleur. Les chercheurs ont mesuré l’importance du microbiome cutané dans l’hygiène et les soins personnels en raison de l’avènement des technologies métagénome et biogénétique. Les scientifiques cosmétiques se sont concentrés sur son lien vital avec la beauté et le bien-être à la suite de cela. Or, l’éducation du consommateur est un maillon essentiel que l’industrie doit faire.

Portée du rapport

L’étude classe la cible et l’application basées sur le marché mondial des cosmétiques de couleur aux niveaux régional et mondial.

Par cible (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Produits Prestige

Produits de masse

Par application (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Maquillage du visage

Produits pour les lèvres

Maquillage pour les yeux

Produits de coloration des cheveux

Produits d’effets spéciaux

Produits pour les ongles

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Le segment des produits de masse du marché mondial des cosmétiques de couleur devrait représenter la plus grande part de la cible

Le marché mondial des cosmétiques de couleur a été segmenté en produits de masse et en produits de prestige en fonction de la cible. Le segment automobile des produits de masse représentait la plus grande part du marché mondial des cosmétiques de couleur en 2020. En raison de l’innovation et de l’abordabilité évidentes du segment, les produits de masse sont en hausse. Le segment des produits de prestige, en revanche, devrait croître au rythme le plus rapide. Dans les pays d’Asie et du Pacifique en développement, la demande de produits de prestige et de masse augmente rapidement. De plus, les avantages associés aux produits de prestige incitent davantage de clients à dépenser plus d’argent tout en augmentant la fidélité des clients.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché mondial des cosmétiques de couleur

Sur la base des régions, le marché mondial des cosmétiques de couleur a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique, sont analysés en Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché mondial des cosmétiques de couleur. La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

En raison de la forte demande des économies émergentes telles que l’Inde, la Chine, l’Indonésie et d’autres, l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide du marché mondial. De plus, à mesure que l’indépendance financière des femmes actives augmente, la demande de cosmétiques de couleur devrait augmenter. De plus, l’augmentation du revenu disponible, un niveau de vie plus élevé et une prise de conscience accrue de l’apparence personnelle contribuent à la croissance du marché en Asie-Pacifique. De plus, en raison de la disponibilité des sécrétions d’escargot, de la poudre de perle et de l’extrait d’étoile de mer, le marché des cosmétiques de couleur en Corée du Sud devrait être le marché le plus lucratif pour les fabricants dans un proche avenir. Les ingrédients naturels tels que le bambou moulu, les algues, le venin et les champignons Tremella sont populaires dans les cosmétiques et les soins de la peau sud-coréens.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des cosmétiques de couleur est légèrement concentré dans la nature avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Unilever NV, L’Oreal Group, Avon Products, Inc., The Estée Lauder Companies Inc., Kryolan Professional Make-Up, Shiseido Co. ., Chantecaille Beauté Inc., Coty Inc., Ciaté London et Revlon Inc, entre autres. Les autres acteurs du marché sont Procter & Gamble Co., Natura Cosméticos SA, AmorePacific Corporation, The Colgate-Palmolive Company, Henkel AG & Co. KGaA, Mary Kay Inc., L Brands Inc. et KOSÉ Corporation. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.