Aperçu du marché du traitement des gaz : par taille de l’industrie, part de marché, tendances récentes, facteurs de croissance, analyse du TCAC, principaux fabricants

Le marché mondial du traitement du gaz devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 571 729,60 USD mille d’ici 2028.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Certaines des principales entreprises du marché mondial du traitement des gaz sont BASF SE, Dow, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Honeywell International Inc., INEOS, Eastman Chemical Company, Clariant, Ecolab, Huntsman International LLC, Cabot Corporation, Lhoist, Axens, BERRYMAN CHEMICAL, Eunisell Chemicals entre autres.

Segmentation clé du marché :

Marché mondial du traitement des gaz, par type (amine tertiaire, amine primaire, amine secondaire, non-amines), type de gaz (gaz acide, gaz de synthèse), traitement (élimination des gaz acides, déshydratation, autres), technologie (OASE (BASF SE ), Flexsorb (Exxon Mobil Corporation), ADIP (Royal Dutch Shell Plc), UOP (Honeywell International Inc.), SPREX (Axens), Autres), Industrie (Centrales électriques, Raffineries, Métallurgie et exploitation minière, Pétrole et gaz, Pâte à papier et papier, aliments et boissons, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Hong Kong, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028.

