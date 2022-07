Aperçu du marché du traitement des coups de chaleur | Perspectives | Rapport d’analyse de la croissance 2022-2028

Le rapport d’étude de marché mondial se concentre sur les principales opportunités du marché et les facteurs d’influence qui aident les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel. Lors de la création de ce rapport de marché, chaque aspect est soigneusement traité, qui englobe les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques et des services de haute protection des données. Le rapport est une excellente ressource qui offre les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. De plus, le rapport marketing donne un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, le coût , brut et marge brute.

Data Bridge Market Research analyse que le traitement des coups de chaleur affichera un TCAC d’environ 6,00 % pour la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la température moyenne de la Terre due au réchauffement climatique, la prévalence croissante des troubles cardiaques et pulmonaires, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché du traitement des coups de chaleur.

Principaux acteurs : –

Novartis AG, AstraZeneca, Pfizer Inc., Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., AbbVie Inc., Allergan, Merck & Co., Inc., Amgen Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Abbott, Mankind Pharma, Eagle Pharmaceuticals, Inc., DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Patanjali Ayurved., Otsuka Holdings Co., Ltd., Eli Lilly and Company et Medisim parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement des coups de chaleur

Le paysage concurrentiel du marché du traitement des coups de chaleur fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement des coups de chaleur.

Le coup de chaleur est le type de blessure par la chaleur le plus grave. Le coup de chaleur est une condition dans laquelle le corps a subi une exposition prolongée à des températures élevées et a subi un accident vasculaire cérébral en conséquence. Un coup de chaleur survient lorsque la température corporelle dépasse 104 F ou 40 ºC.

La prévalence croissante des participants à la formation militaire dans le monde entier est un facteur majeur favorisant la croissance du marché du traitement des coups de chaleur. L’augmentation des dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé et l’adoption accrue du sport comme carrière sont d’autres facteurs favorisant également la croissance du marché du traitement des coups de chaleur. La population gériatrique en constante augmentation et le revenu personnel disponible sont d’autres déterminants indirects qui créeront des opportunités lucratives de croissance du marché du traitement des coups de chaleur.

Cependant, le manque de sensibilisation aux premiers secours dans les économies sous-développées posera un défi majeur à la croissance du marché du traitement des coups de chaleur. Le manque d’installations et de services d’urgence dans les économies sous-développées mettra davantage à l’épreuve le taux de croissance du marché du traitement des coups de chaleur. La pénurie d’expertise médicale qualifiée fera encore dérailler le taux de croissance du marché du traitement des coups de chaleur.

Ce rapport sur le marché du traitement des coups de chaleur fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial du traitement des coups de chaleur et taille du marché

Le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en fonction des types, du mécanisme d’action, des médicaments, du diagnostic, du traitement, de la voie d’administration, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des types, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en coups de chaleur à l’effort et coups de chaleur sans effort.

Sur la base du mécanisme d’action, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en antihistaminiques, diurétiques, sédatifs, stimulants, anticonvulsivants, vasoconstricteurs et autres.

Sur la base des médicaments, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en dantrolène, midazolam, clonidine, mépéridine et autres.

Sur la base du diagnostic, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en température rectale, test sanguin, test d’urine, test de la fonction musculaire et autres.

Sur la base du traitement, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en médicaments, thérapie par le froid et soins de soutien.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en oral et parentéral.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement des coups de chaleur est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché du traitement des coups de chaleur vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Principaux développements sur le marché

En mars 2017, Eagle Pharmaceuticals, Inc a reçu la désignation d’examen prioritaire pour son nouveau médicament Ryanodex (dantrolène sodique) pour le traitement du coup de chaleur à l’effort (EHS) de la part de la FDA américaine. Il n’existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement du coup de chaleur. Ryanodex (dantrolène sodique) a déjà reçu une désignation accélérée de la FDA américaine, ces désignations aideront la société à approuver rapidement ce médicament et, s’il est approuvé, ce sera le premier traitement médicamenteux pour l’EHS

En janvier 2017, Eagle Pharmaceuticals, Inc a terminé la soumission de la demande de nouveau médicament (NDA) pour Ryanodex (dantrolène sodique) à la FDA des États-Unis pour le traitement du coup de chaleur à l’effort (EHS). Il n’existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement du coup de chaleur et s’il est approuvé, il offrira une nouvelle norme de soins pour cette maladie grave et potentiellement mortelle.

