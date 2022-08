Aperçu du marché du traitement des allergies aux acariens domestiques, analyse, par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport d’étude de marché sur le traitement des allergies aux acariens domestiques est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

On estime que le marché mondial du traitement des allergies aux acariens enregistrera un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2020-2027. La recherche et le développement de nouveaux médicaments pour le traitement des allergies et l’adoption de l’utilisation de suppléments de santé pour améliorer l’immunité des personnes sont des opportunités de croissance du marché.

L’allergie aux acariens est une réaction allergique provoquée par les acariens présents dans l’environnement domestique. Les acariens sont des insectes extrêmement minuscules qui ont un habitat très adaptatif et peuvent vivre dans toutes les conditions climatiques. Certaines personnes ayant un système immunitaire fort ne réagissent pas à ces acariens, mais les personnes touchées par ces symptômes présentent des symptômes tels que le rhume des foins, le nez qui coule, la toux et autres. De nombreuses personnes souffrent également de maladies telles que la rhinite allergique, les infections des sinus et l’asthme.

Selon l’OMS, parmi tous les types d’allergies respiratoires, environ 70 % des réactions allergiques sont associées aux acariens. La prévalence de la rhinite allergique représente environ 10 à 25 % dans le monde.

Segmentation : Marché mondial du traitement des allergies aux acariens

Par diagnostic

Test de piqûre cutanée (SPT)

Test sanguin IgE spécifique

Les autres

Par type de thérapie

Médicament

Antihistaminiques

Corticostéroïdes

Modificateurs des leucotriènes

Les autres

Immunothérapie

Irrigation nasale

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Nasale

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Les autres

Par géographie

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

ROYAUME-UNI

France

Espagne

Pays-Bas

Belgique

Suisse

Turquie

Russie

Hongrie

Lituanie

L’Autriche

Irlande

Norvège

Pologne

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Inde

Corée du Sud

Australie

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Viêt Nam

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Pérou

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Koweit

Israël

Egypte

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En février 2018, Stallergenes Greer et Shionogi & Co., Ltd. ont reçu l’autorisation de mise sur le marché d’Actair, un médicament d’immunothérapie contre les allergies utilisé pour le traitement de la rhinite allergique induite par les acariens de la poussière domestique (HDM) au Japon. Stallergenes Greer et Shionogi & Co., Ltd. sont des sociétés partenaires et ont annoncé la soumission d’une demande de nouveau médicament pour le médicament en janvier 2017. Cette approbation fournira un traitement efficace pour la rhinite allergique induite par les acariens de la poussière domestique (HDM) au Japon et élargira l’activité des deux sociétés pharmaceutiques

En mars 2017, Merck & Co., Inc. a reçu l’approbation de la FDA américaine pour Odactra, un médicament antiallergique utilisé pour le traitement de l’inflammation nasale induite par les acariens (rhinite allergique) chez les adultes. Le médicament est présent sous forme posologique orale et est administré par voie sublinguale. Ce nouveau médicament apportera un traitement de qualité aux personnes souffrant de rhinite induite par les acariens et développera l’activité de la société

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement des allergies aux acariens est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché mondial du traitement des allergies aux acariens pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux acteurs du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement des allergies aux acariens sont Shionogi & Co., Ltd., Stallergenes Greer, Merck & Co., Inc., Torii Pharmaceutical Co., Ltd, Ergomed Plc, Allergy Therapeutics, Circassia , Merck KGaA, ASIT biotech, HAL Allergy BV, Trio Lifescience Private Limited., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ICB PHARMA, Bayer AG, Sanofi entre autres.

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

