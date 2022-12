Aperçu du marché du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord couvrant les nouvelles stratégies commerciales et les opportunités à venir jusqu’en 2029

définition du marché

L’hydrogène peut être extrait de la biomasse et des combustibles fossiles, de l’eau ou d’un mélange des deux. L’hydrogène peut être stocké de plusieurs façons, par exemple physiquement sous forme de liquide ou de gaz. Le point d’ébullition de l’hydrogène étant de -252,8 °C dans une atmosphère, le stockage de l’hydrogène à l’état liquide nécessite des températures cryogéniques. Le stockage de l’hydrogène sous forme gazeuse nécessite généralement des réservoirs à haute pression (pression de réservoir de 5 000 à 10 000 psi [350 à 700 bar]).

Le rapport d’analyse du marché du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord permet aux entreprises, grandes, moyennes ou petites, de survivre et de réussir sur le marché. Le rapport estime également la valeur du TCAC (taux de croissance annuel composé) et sa fluctuation au cours de la période de prévision identifiée. Avec sa vision et son analyse complètes du marché, ce rapport offre une perspective plus large du marché. L’estimation de la valeur CAGR est très importante, elle peut aider les entreprises à déterminer la valeur de l’investissement sur une période de temps. Le rapport sur le meilleur marché de stockage d’hydrogène en Amérique du Nord étudie attentivement les définitions du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et les développements clés du marché.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché du stockage de l’hydrogène était évalué à 1 554,45 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 908,78 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 2,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché de Data L’équipe de recherche sur le marché de Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Analyse et dimensionnement du marché

L’adoption du stockage de l’hydrogène par certains utilisateurs finaux comme alternative aux combustibles fossiles stimule la croissance du marché du stockage de l’hydrogène. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). En 2020, la demande en hydrogène atteindra 90Mt, dont 70Mt seront utilisées sous forme d’hydrogène pur et le reste sera utilisé à des fins conventionnelles telles que le raffinage du pétrole et l’industrie. Grand potentiel de l’hydrogène comme carburant alternatif. Les exigences majeures en matière de stockage d’hydrogène pour les véhicules à carburant et l’utilisation industrielle, ainsi que la confiance des investisseurs dans l’hydrogène comme alternative, restent les principaux moteurs de la croissance du marché du stockage d’hydrogène.

Ce rapport examine l’ensemble de la chaîne de valeur ainsi que les éléments en aval et en amont. Des tendances fondamentales comme la mondialisation, la croissance et le progrès favorisent une réglementation fragmentée et des préoccupations écologiques. Ce rapport de marché couvre les données techniques, l’analyse des usines de fabrication et l’analyse des sources de matières premières de l’industrie nord-américaine du stockage de l’hydrogène, expliquant quel produit a la pénétration, la marge bénéficiaire et le statut de R&D. Le rapport établit des prévisions futures basées sur une analyse des segments de marché, qui comprend la taille du marché mondial par catégorie de produit, l’application de l’utilisateur final et diverses régions.

Ce rapport sur le marché du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord couvre les données des fabricants, y compris les expéditions, le prix, les revenus, le bénéfice brut, les enregistrements d’entretiens, la distribution commerciale, etc., qui aident les consommateurs à mieux comprendre les concurrents.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Stockage d’hydrogène en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché du stockage de l’hydrogène sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord comprennent:

Linde (irlandais)

Air Liquide (Francia)

Hexagon Composites ASA (Norvège)

Cylindres Luxfer (Royaume-Uni)

Worthington Industries, Inc. (EE. UU.)

McPhy Energy SA (France)

General Motors (États-Unis)

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japon)

COMPOSANTS D’HYDROGÈNE, INC. (ETATS-UNIS)

Steelhead Composites, INC (EE. UU.)

Gestion des pseudonymes (États-Unis)

Hydrogène (Canada)

Fuel Cell Power Corporation (États-Unis)

Produits de l’air et produits chimiques (États-Unis)

Panasonic Corporation (Japon)

Cummins Inc. (EE. UU.)

Impact du COVID-19 sur le marché nord-américain du stockage de l’hydrogène

Cependant, la crise provoquée par le COVID-19 a fortement ralenti son élan. Des facteurs tels que les retards dans l’achèvement des projets d’énergie renouvelable, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la menace de ne pas pouvoir bénéficier des incitations gouvernementales devraient réduire la croissance et les investissements dans les technologies des énergies renouvelables. Cependant, les principales incitations expireront fin 2020 en raison de la réduction des investissements due au COVID.

Périmètre du marché nord-américain du stockage de l’hydrogène

Le marché nord-américain du stockage de l’hydrogène est segmenté en fonction de la forme, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

formulaire

physicien

à base de matériaux

écrivez

cylindre

marchande

sur le site

à bord

distribuer

pipeline

fabrication sur place

Transport routier

demande

puissance fixe

Charge portable

transport

utilisateur final

produits chimiques

raffinerie

transport

industriel

traitement des métaux

autre

Analyse régionale du marché du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc. )

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie du stockage d’hydrogène en Amérique du Nord sur le marché mondial.

– Étudier les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Identifier, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyse du potentiel et des avantages du marché, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques dans les principales régions du monde.

– Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités de marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

-Analyse critique de chaque sous-marché sur la base des tendances de croissance individuelles et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les expansions, les lancements de nouveaux produits et les parts de marché.

– Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

