Aperçu du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique, taille, part, croissance, dernières innovations, tendances et prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché sur le séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Selon l’American Cancer Society, 1,7 million de cas de cancer supplémentaires et 0,6 million de décès par cancer sont survenus aux États-Unis en 2019. Les cancers du poumon, de la prostate, de la vessie et du sein féminin sont les quatre cancers les plus courants dans le monde, représentant 43 % de tous les nouveaux cas de cancer. En conséquence, la demande de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique devrait augmenter à mesure que les taux d’incidence du cancer augmentent à l’échelle mondiale. Les sociétés de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique investissent de plus en plus dans l’automatisation des flux de travail pour améliorer la précision et réduire la variabilité d’un échantillon à l’autre.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique, qui était de 592,56 millions USD en 2021, atteindrait 1825,30 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 15,1% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

Conducteurs

Augmentation des cas de cancer

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique devrait être considérablement impacté par les améliorations de la médecine personnalisée et de l’oncologie. La prévalence croissante du cancer, la forte acceptation des plateformes de diagnostic basées sur le séquençage parmi les oncologues en exercice, la diminution du coût du séquençage génétique et l’augmentation du financement public de la R&D sont quelques-unes des raisons qui devraient stimuler la croissance du marché. D’autre part, la forte adoption de cette technique par rapport aux tests monogéniques et l’adoption accrue de la technologie et des plates-formes de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique dans les projets universitaires alimenteront une multitude de nouvelles opportunités, propulsant le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique vers l’avant à partir de 2022. à 2029.

Nouvelles innovations technologiques

Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer était la principale cause de décès dans le monde en 2020, avec plus de 10 millions de décès. En outre, 19,3 millions de cas supplémentaires ont été signalés dans le monde. De nouvelles technologies créatives, telles que le séquençage de nouvelle génération, sont utilisées pour faire face à ce fardeau mondial et réduire les taux de mortalité. En conséquence, le marché de la prochaine génération de l’oncologie clinique se développe à un rythme plus rapide.

Réduction du coût des plateformes NGS

Le facteur favorisant la croissance du marché est la réduction du coût des plateformes NGS. Les approches de séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique offrent un pourcentage élevé de lectures ainsi qu’un faible coût par lecture. Les principaux acteurs introduisent des approches de séquençage à faible coût. De même, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique se développera au cours de la période de prévision à mesure que de plus en plus de personnes utiliseront le séquençage de nouvelle génération pour la biopsie liquide.

Opportunités

L’augmentation rapide des cas de cancer est devenue un problème majeur dans le monde entier. Non seulement la maladie tue des gens, mais elle a également une influence négative sur les économies des pays. En conséquence, le gouvernement et diverses autres organisations de soins de santé prennent des mesures pour lutter contre le fardeau mondial du cancer. Les instituts de recherche reçoivent d’importantes sommes d’argent afin de trouver des traitements et des médicaments viables. De nouvelles études sont lancées pour examiner de manière exhaustive le génome humain.

Portée du marché mondial du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est segmenté en fonction de la technologie, du flux de travail, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Séquençage du génome entier

Séquençage de l’exome entier

Centrifugeuses de séquençage et de reséquençage ciblés

Flux de travail

Pré-séquençage

Séquençage

L’analyse des données

Application

Dépistage

Cancer sporadique

Cancer héréditaire

Diagnostic compagnon

Autres diagnostics

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Laboratoires

Analyse / aperçus régionaux du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

Le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, flux de travail, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique en raison des initiatives que les gouvernements ont prises pour ces technologies dans les pays de cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’automatisation croissante des protocoles de pré-séquençage de cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage de nouvelle génération en oncologie clinique sont :

Illumina, Inc. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Agilent Technologies Inc. (États-Unis)

Myriad Genetics Inc. (États-Unis)

BGI (Chine)

Perkin Elmer Inc. (États-Unis)

Foundation Medicine Inc. (États-Unis)

PacBio (États-Unis)

Oxford Nanopore Technologies plc. (ROYAUME-UNI)

Paradigm Diagnostics Inc. (États-Unis)

Caris Life Sciences (Japon)

Partek, Incorporated (États-Unis)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Qiagen (Allemagne)

