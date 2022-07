Aperçu du marché du revêtement mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, croissance et rapport de la demande 2021-2027

Le marché mondial du revêtement devrait atteindre 118,50 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs qui animent le marché comprennent le changement de mode de vie des consommateurs et l’augmentation de la population dans le monde.

Le marché mondial du revêtement devrait rester dans un paysage hautement concurrentiel et fragmenté dans un avenir proche, composé de plusieurs petites start-ups, moyennes entreprises et grands conglomérats. Au cours de la période de prévision, le marché sera probablement tiré par l’augmentation de la population et l’augmentation du pouvoir d’achat des personnes dans le monde.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

En janvier 2019, Westlake Chemical a acquis NAKAN, une société de solutions de mélange de PVC basée en France. Les produits de NAKAN sont utilisés dans diverses industries, notamment l’automobile, le bâtiment et la construction et le médical.

Sur la base de l’application, le marché a été classé en résidentiel et non résidentiel. Le segment résidentiel devrait enregistrer un taux de croissance de 4,3 % au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide, l’augmentation du revenu par habitant et l’évolution du mode de vie sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent le segment résidentiel.

Selon l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, les émissions de dioxine d’origine humaine ont diminué de plus de 90 % depuis 1990. Parallèlement, la production de vinyle, en particulier de revêtement en vinyle, a considérablement augmenté.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Les principaux concurrents du marché du revêtement présentés dans le rapport sont :

James Hardie Limited Plc, Westlake Chemical, Compagnie de Saint-Gobain SA, Boral Limited, Cornerstone Building Brands, Etex Group, Louisiana Pacific Corporation, Nichiha Corporation et Docke Extrusion Co. Ltd. , Kingspan Group

Pour ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du revêtement en fonction de l’application, du type de matériau, et région :

Perspectives d’application (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes métriques ; 2017-2027)

résidentiels

non résidentiels

Perspectives des types de matériaux

Bois

Vinyle

Fibre Ciment

béton

Briques

Autres

analyses régionales du marché Revêtement:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché des revêtements est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale des chipsets 5g.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché des revêtements pour la période projetée de 2021 à 2027

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial des revêtements

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

