Aperçu du marché du méthanol vert et perspectives mondiales de 2021 à 2028

La du marché mondial du méthanol vert a atteint 3,71 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 6,0 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le facteur clé de la croissance des revenus du marché du méthanol vert est l’adoption rapide de la technologie Méthanol-to-oléfines (MTO) pour la production de méthanol vert. Le méthanol vert peut désormais être produit à l’aide de procédures avancées et il sert de matière première importante dans la production de produits chimiques industriels, notamment le formaldéhyde, le méthyl-tert-butyl-éther (MTBE), le téréphtalate de diméthyle, l’acide acétique, le méthacrylate de méthyle et les oléfines. .

L’augmentation rapide de la demande pour une large gamme de composés de méthanol, notamment les oléfines produites grâce à la technologie MTO, devrait stimuler la croissance des revenus du marché. Les oléfines sont largement utilisées dans la production de plastique synthétique, de caoutchouc synthétique, de couleurs textiles et de produits pharmaceutiques. La technologie MTO a amélioré le processus de production de polymères en employant des alternatives, notamment le charbon et le gaz naturel. De plus, la demande croissante de méthanol renouvelable en tant que meilleur carburant pour les véhicules devrait soutenir la croissance des revenus du marché mondial.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché du méthanol vert qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes , et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Advanced Chemical Technologies, BASF SE, Uniper SE, Fraunhofer GmbH, Enerkem Inc., Innogy SE, Nordic Green ApS, Vertimass LLC, Saudi Basic Industries Corporation et Södra Skogsägarna.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du méthanol vert en fonction de la matière première, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Feedstock Outlook (Revenue, USD Billion ; 2019-2030)

Déchets agricoles

Résidus forestiers

solides municipaux

Émissions de CO2

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Formaldéhyde

Méthyl-tert-butyl-éther

Essence

Solvant

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019- 2030)

Chimie

Transport

Production d’électricité

Autres

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points forts de la table des matières :

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Segments clés du marché du méthanol vert

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Calendrier du rapport

2 Tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché mondial du méthanol vert

2.2 Dernières tendances du marché du méthanol vert

2.3 Tendances de croissance clés

Paysage concurrentiel

3.1 Acteurs clés du marché

mondial du méthanol vert 3.2 Taille mondiale du méthanol vert par les fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée dans le méthanol vert marché

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et alliances stratégiques

