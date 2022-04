Aperçu du marché du diagnostic moléculaire mettant en évidence les principaux moteurs, les tendances, la croissance et le rapport de la demande 2030

Les progrès technologiques dans les techniques de test moléculaire et la prévalence croissante de différents types de cancer et de troubles neurologiques sont des facteurs clés qui alimentent la croissance des revenus du marché mondial.

La taille du marché mondial du diagnostic moléculaire devrait atteindre 50,94 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 12,4 % sur période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les tests moléculaires, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des cas de diverses maladies infectieuses à travers le monde sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Investissement accru dans le diagnostic moléculaire La recherche et le développement (R&D) pour le développement d’outils et de méthodes avancés pour le diagnostic précoce du cancer et d’autres maladies stimulent la croissance du marché du diagnostic moléculaire. L’augmentation du financement par les gouvernements du monde entier pour le développement de kits et d’instruments de test avancés et les développements infrastructurels dans le secteur de la santé soutiennent davantage la croissance des revenus du marché. Avec la capacité d’identifier des variations génétiques spécifiques chez les patients, le diagnostic moléculaire représente une trousse à outils inestimable pour les professionnels de la santé actuels qui peuvent élaborer des plans de traitement hautement individualisés pour leurs patients. Par conséquent, les techniques de diagnostic moléculaire ont gagné en popularité ces dernières années et sont largement utilisées dans les laboratoires, les instituts de recherche et les hôpitaux à diverses fins.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations de revenus, l’analyse des coûts, l’importation / exportation, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, QIAGEN, Danaher, Hologic Inc., Becton Dickinson and Co (BD), Siemens Healthcare GmbH, Bio-Rad Laboratories, Inc. et Cepheid.

Segmentation du marché par types:

Perspectives des produits et services (revenus, milliards USD; 2018-2030)

Réactifs et kits

Instruments

Services et

perspectives de la technologie logicielle (revenus, milliards USD; 2018-2030)

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques

ADN Séquençage et séquençage de nouvelle génération (NGS)

Hybridation in situ Microréseau

d’ADN

Autres technologies

Segmentation du marché par applications :

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

Maladies infectieuses Hépatite Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) Chlamydia Trachomatis / Neisseria Gonorrhoeae (CT/ NG) Infections associées aux soins de santé ( HAIS ) (HPV) Tuberculose Grippe Autres maladies infectieuses

Oncologie Cancer du sein Cancer colorectal Cancer du poumon Cancer de la prostate Autres cancers

Tests génétiques

Autres

Papillomavirus

humain

tests Laboratoires

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial du diagnostic moléculaire dans chaque région pour la période de prévision de 2021- 2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Quelques points saillants du rapport de

novembre 2021, Hoffmann-La Roche, une société basée en Suisse, a lancé cobas 5800 System, un nouvel instrument de laboratoire moléculaire, dans les pays acceptant le marquage CE. Il s’appuie sur l’innovation des systèmes cobas® 6800 et cobas® 8800, rendant les tests moléculaires accessibles à un plus grand nombre de patients dans le monde.

En 2020, le segment des réactifs et des kits représentait la plus grande part des revenus. L’augmentation des investissements des acteurs du marché pour développer des kits améliorés et efficaces pour répondre aux maladies croissantes et à la forte demande de réactifs et de kits dans la recherche, les laboratoires cliniques et les hôpitaux alimente la croissance des revenus du segment.

Les revenus du segment de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) devraient enregistrer un taux de croissance important au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de la PCR en protéomique et en génomique, de l’automatisation des instruments de PCR et de l’émergence de technologies avancées telles que la qRT-PCR.

Le segment des maladies infectieuses représentait la plus grande part des revenus en 2020. Alors que la prévalence des maladies infectieuses dans le monde augmente, le besoin de détection et de traitement précoces de ces maladies augmente également, ce qui stimule la demande de kits de diagnostic moléculaire.

Les revenus du segment des laboratoires de diagnostic devraient enregistrer un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande en constante augmentation de tests de diagnostic moléculaire pour détecter les maladies infectieuses et le cancer.

Le marché en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance élevé des revenus au cours de la période de prévision. La croissance rapide des revenus est attribuée à la sensibilisation croissante à la détection précoce des maladies, au bassin élevé de patients, aux développements rapides des infrastructures et des établissements de santé et à la recherche continue sur les procédures de diagnostic.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

