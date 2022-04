Aperçu du marché du diagnostic de la grippe avec données démographiques et tendances de croissance de l’industrie 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché de Diagnostic de la grippe pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché du diagnostic de la grippe devrait croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le marché devrait passer de 4,0 milliards de dollars en 2020 à une valeur de 5,8 milliards de dollars en 2026.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour le diagnostic de la grippe .

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR439

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché mondial des soins de santé 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Marché du diagnostic de la grippe par type de test. Test de diagnostic traditionnel et test de diagnostic moléculaire), par utilisateur final. Hôpital, laboratoires cliniques et autres utilisateurs finaux), géographie. Amérique du Nord, Europe, APAC et RoW) – Prévisions jusqu’en 2026

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR439

La grippe est une maladie hautement contagieuse causée par le virus de la grippe qui attaque le système respiratoire – les poumons, le nez et la gorge, ce qui provoque la maladie. Cela peut également entraîner la mort de la personne infectée. Les tests de diagnostic de la grippe permettent d’identifier le virus dans l’organisme.

Méthodologie de recherche :

Le marché du diagnostic de la grippe a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous

Les facteurs qui poussent la croissance du marché vers l’avant sont l’augmentation mondiale des cas de grippe, la préférence donnée pour un diagnostic rapide, une population âgée croissante où les chances d’effet sont élevées et les progrès dans le diagnostic et divers tests. De plus, la technologie de pointe en développement de la génomique et de la protéomique alimente également la demande. Bien que certains aspects, tels que l’augmentation des dépenses hospitalières, l’écart dans la sensibilité et la spécificité des tests et les réglementations restreintes entravent la croissance du marché du diagnostic de la grippe.

À l’échelle mondiale, un facteur majeur affectant le marché est la situation actuelle de la pandémie de COVID-19. Le COVID-19 est aussi une maladie contagieuse où le virus s’attaque au système respiratoire, et les tests de grippe se multiplient en raison de cette pandémie. Le marché du diagnostic de la grippe devrait croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le marché devrait passer de 4,0 milliards de dollars en 2020 à une valeur de 5,8 milliards de dollars en 2026.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR439

L’étude du marché du diagnostic de la grippe est segmentée par type de test, utilisateur final et géographie.

Basé sur Type de test :

Tests de diagnostic traditionnels

RIDT

Culture virale

DFA Tests

sérologiques

Tests de diagnostic moléculaire

RT-PCR

INNAT

TMA

LAMP

NASBA

Autre INNAT

Autres tests moléculaires

Basé sur l’utilisateur final :

Hôpitaux

Laboratoires cliniques

Autre utilisateur final

Basé sur la géographie :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Demandez une remise – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR439

Principalement, le test de diagnostic RIDT dans le test de diagnostic traditionnel est le segment le plus exigeant basé sur le type de test en raison de la simplicité de la procédure d’utilisation et du faible coût du diagnostic. De plus, il est significatif dans la situation d’un environnement à faibles ressources et également facile à lire et moins long. Par conséquent, le segment des tests de diagnostic RIDT détient la plus grande part du marché du diagnostic de la grippe.

La majorité de la part de marché du diagnostic de la grippe est acquise par le segment hospitalier en fonction des utilisateurs finaux. Cependant, les tests de la grippe sont fréquemment effectués par les hôpitaux en raison de sa nature compliquée et nécessitent également des produits de technologie de pointe pour effectuer le diagnostic de la grippe.

Selon l’analyse géographique, le marché est segmenté par l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Par rapport aux autres régions, l’Amérique du Nord a acquis la plus grande part de marché en raison de l’incidence croissante des maladies respiratoires telles que la grippe et de la demande croissante de tests de dépistage de la grippe dans cette région. On estime que la région Asie-Pacifique a la croissance la plus rapide du marché avec une population en augmentation rapide, ce qui entraîne la propagation de maladies contagieuses tandis que le gouvernement intensifie ses initiatives pour réduire la propagation des maladies contagieuses.

Globalement, les maladies contagieuses augmentent ; ainsi, le diagnostic de la grippe permet d’identifier la grippe comme la maladie la plus contagieuse. Les deux principaux facteurs qui accentuent la croissance du marché du diagnostic de la grippe sont l’augmentation de la population âgée, car l’ancienne génération est faible, et le manque d’immunité peut provoquer la grippe et les investissements croissants dans la recherche sur le diagnostic de la grippe. D’une manière ou d’une autre, la hausse du coût des kits et des réactifs dans le diagnostic de la grippe est le principal obstacle à la croissance du marché.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR439

Les principaux acteurs en concurrence sur le marché du diagnostic de la grippe sont Quidel Corporation, Inc, Abbott Laboratories, Inc., Hologic, Inc, Becton, Dickinson and Company, Danaher CORPORATION, Diasorin sa, Meridian Bioscience, Luminex Corporation, Biomerieux sa, Genmark Diagnostics , Inc, Siemens Healthineers, Thermo Fisher Scientific, Tecan Trading, Sekisui Diagnostics, F. Hoffmann-la Roche AG, SA Scientific, Ltd, Altona Diagnostics GMBH, Coris Bioconcept SPRL et Elitech Group.

De plus, les progrès technologiques et les innovations dans le développement d’un diagnostic rapide, précis et peu coûteux des maladies constituent l’aspect majeur créant une opportunité pour les acteurs du marché du diagnostic de la grippe. Ce rapport donne une analyse approfondie des moteurs, des défis et des opportunités du marché du diagnostic de la grippe.

L’analyse basée sur la segmentation telle que le type de test, les utilisateurs finaux et la géographie est fournie dans ce rapport

. Ce rapport fournit également les forces et les faiblesses, l’analyse du portefeuille, l’analyse des capacités des principaux acteurs.

Le rapport aidera également l’organisme de recherche sur le diagnostic de la grippe à soutenir ses recherches dans les progrès des tests pour un meilleur diagnostic

. L’analyse quantitative du marché permet aux utilisateurs de comprendre la contribution des principales régions à la croissance du marché.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR439

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/