Aperçu du marché du concentré de fibrinogène, taille, part | Perspectives et statistiques de l’industrie mondiale, segmentation et prévisions jusqu’en 2028

La préférence croissante pour le concentré de fibrinogène par rapport au plasma frais congelé, l’incidence croissante des troubles de la coagulation et le nombre croissant d’approbations de produits de fibrinogène sont des facteurs clés de la croissance du marché.

La taille du marché mondial du concentré de fibrinogène devrait atteindre 4,19 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,1%, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation des activités de R&D pour développer de nouvelles thérapies pour les troubles de la coagulation, la demande croissante de concentrés de fibrinogène pour traiter les déficiences congénitales et l’incidence élevée des troubles de la coagulation dans le monde sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant de pipelines avancés et innovants pour traiter les troubles de la coagulation devrait également contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Le concentré de fibrinogène est un fibrinogène plasmatique humain lyophilisé et purifié et est largement utilisé comme alternative aux sources traditionnelles de fibrinogène, qui est une protéine sanguine naturelle jouant un rôle vital dans le processus de coagulation. Le concentré de fibrinogène a été largement utilisé et recommandé pour les troubles hémorragiques et les troubles de la coagulation acquis dans plusieurs pays du monde, car il améliore considérablement la fermeté des caillots sanguins et minimise le besoin de transfusion postopératoire. Le concentré de fibrinogène peut être dérivé du plasma ou recombinant et est souvent utilisé pour l’afibrinogénémie et la dysfibrinogénémie. De plus en plus de recherches sont menées à travers le monde pour étendre son champ d’application afin de l’utiliser pour des conditions telles que la réanimation d’hémorragie. Cela devrait contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, aperçu de l’entreprise, les progrès récents, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

CSL Behring, Baxter, Johnson & Johnson (Ethicon), LFB Group, ProFibrix BV (The Medicines Company), Shanghai RAAS, Jiangxi Boya Bio-Pharmaceutical, Hualan Biological Engineering, Harbin Pacific Biopharmaceutical et Greencross.

Le marché du concentré de fibrinogène prend en compte les principales zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché , taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Type Outlook (revenus, milliards USD ; volume en tonnes, 2018-2028)

Human

Animal

Application Type Outlook (revenus, milliards USD ; volume en tonnes, 2018-2028)

Déficit congénital en fibrinogène

Procédures chirurgicales

Régions clés analysées dans lerapport comprend :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de MEA



En outre, il s’agit d’informations sur le segment individuel du marché du concentré de fibrinogène en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Principaux avantages du rapport:

Aperçu complet de la dynamique changeante du paysage concurrentiel

Perspectives futuristes détaillées des facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché

Des informations précieuses sur les tendances clés de la croissance du marché et la compétence monétaire au cours de la période de prévision

Recommandations stratégiques aux acteurs clés et aux nouveaux entrants pour surmonter les obstacles et les défis du marché

Prévisions de revenus pour la période 2028

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

