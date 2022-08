Aperçu du marché du câblage structuré mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, croissance et rapport de la demande 2021-2028

La taille du marché mondial du câblage structuré devrait atteindre 15,09 milliards USD en 2028 à un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance du marché mondial du câblage structuré est stimulée de manière significative par les progrès rapides dans les secteurs de l’informatique et des télécommunications, les investissements continus dans le développement et la mise à niveau des infrastructures de réseau et de communication, l’augmentation des initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et l’adoption croissante des systèmes et dispositifs de connectivité réseau à haut débit. La solution de câblage structuré comprend l’installation et la conception d’un système de câblage organisé qui offre la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux changements, déplacements et ajouts, et réduit le temps d’installation du système, ainsi que prend en charge l’ensemble de l’infrastructure de câblage d’une organisation via un système unique. Cette infrastructure comprend différents petits composants normalisés appelés sous-systèmes, tels que le câblage optique et à paires torsadées, les câbles de raccordement et les panneaux de raccordement.

L’étude sur le marché mondial du câblage structuré est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché du câblage structuré a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la manière dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie des chipsets 5g. Le rapport comprend une analyse approfondie de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie des chipsets 5g.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/574

Quelques conclusions clés du rapport :

En juin 2020, Siemens a annoncé son expansion de solutions de gestion de câbles et de racks ouverts rentables avec l’introduction du nouveau Value Vertical Cable Manager ( VVCM).

Les revenus du segment de produits devraient enregistrer un TCAC de revenus stable tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’adoption rapide du câblage structuré dans diverses industries telles que l’informatique et les télécommunications, les organisations gouvernementales et autres.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision, ce qui peut être attribué au développement rapide de l’infrastructure de réseau et de divers initiatives gouvernementales pour promouvoir la numérisation dans les pays de la région.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/574

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Les principaux concurrents du marché du câblage structuré présentés dans le rapport sont :

Teknon Corp, CommScope, Nexans SA, Panduit Corp., Legrand, Corning Inc., Belden, Inc., Schneider Electric, Siemens et Furukawa Electric Co.,

Ltd. Pour obtenir les principales solutions du marché, visitez le lien ci-dessous : https://www.emergenresearch.com/industry-report/structured-cabling-market

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du câblage structuré en fonction de la solution, du câble type, utilisation finale et régions comme suit :

Perspectives de la solution (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Services d’

installation et de consultation

Maintenance et assistance

Services gérés

produits

Câbles

Panneaux de brassage et connexions croisées

Cordons de brassage et assemblages de câbles Prises

de communication

Racks et armoires

Logiciel

Perspectives du type de câble (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Catégorie 6

Catégorie 5E

Catégorie 6A

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Informatique et télécommunications

Résidentiel et commercial

Gouvernement et éducation

Transport n

Industrial

Others

Analyse régionale du marché Câblage structuré:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/structured-cabling-market

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché du câblage structuré est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché . Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale des chipsets 5g.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché du câblage structuré pour la période projetée de 2021-2028

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial du câblage structuré

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/574

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @ https://www.emergenresearch.com

marché des autoréfracteurs- https://www.emergenresearch.com/industry-report/autorefractor-market

marché du stéthoscope intelligent- https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-stethoscope-market

iot sur le marché agricole- https://www.emergenresearch.com/industry-report/iot-in-agriculture-market

marché des cristaux photoniques- https://www.emergenresearch.com/industry-report/photonic-crystals-market

marché thérapeutique du microbiome humain- https://www.emergenresearch.com/industry-report/human-microbiome-therapeutics-market

marché des soins de santé connectés- https://www.emergenresearch.com/industry-report/connected-healthcare-market

construction marché des matériaux durables- https://www.emergenresearch.com/industry-report/construction-sustainable-materials-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-structured-cabling-market