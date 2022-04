Aperçu du marché des vaccins DTaP mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, croissance et rapport sur la demande 2028

La demande croissante de vaccins DTaP pour prévenir l’apparition de maladies telles que la diphtérie, le tétanos et la coqueluche est un facteur important qui devrait stimuler la croissance du marché.

Le marché mondial des vaccins DTaP devrait atteindre 5,51 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le DTaP (diphtérie, tétanos et coqueluche acellulaire) est un produit de vaccination ciblant la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et est généralement administré pour la première fois à l’âge de deux mois. Les lettres majuscules « D » et « P » dans DTaP se rapportent à des concentrations accrues d’antigènes de la diphtérie et de la coqueluche, par rapport aux produits Tdap.

Des facteurs tels que le taux de natalité élevé et la popularité croissante de la vaccination contre la coqueluche devraient propulser le marché du vaccin contre la coqueluche, ce qui aurait à son tour un impact positif sur le marché mondial du vaccin DTaP. Selon une enquête de l’OMS en 2015, 126 pays avaient atteint une couverture minimale de 90 % du vaccin. En outre, les blessures causées par ces vaccins sont susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial. Aux États-Unis, en 2015, sept réclamations avaient été enregistrées dans le programme fédéral VICP (Vaccine Injury Compensation Program) en raison de blessures et de décès liés à la vaccination post-coqueluche, dont trois décès et quatre blessures graves.

Les principales sociétés opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Protein Sciences Corporation, Novartis AG, Merch Sharp & Dohme Corp., Pfizer Inc., Astellas Pharma US, Sanofi Aventis, AstraZeneca et Emergent Biosolution Inc. entre autres.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1284

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par type de maladie, l’utilisation du vaccin dans le traitement de la coqueluche devrait connaître un taux de croissance significatif de 7,0 % au cours des prévisions car la vaccination des enfants est l’un des moyens les plus sûrs et les plus rentables pour un environnement sans coqueluche.

Kinrix devrait détenir une part importante du marché avec un taux de croissance de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord contribue à la plus grande part de marché en 2020. Aux États-Unis, la couverture par les vaccins DTaP diffère selon les groupes d’âge. La couverture vaccinale des enfants âgés de 19 à 35 mois reste constamment élevée, à 95,0 % pour ≥3 doses de DTaP et 84,6 % pour ≥4 doses de DTaP signalées en 2015. En 2014, selon le CDC, 28 660 cas de coqueluche ont été signalés dansÉtats-Unis

Les marchés d’Europe et d’Asie-Pacifique suivent le marché d’Amérique du Nord en termes de domination du marché.

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/1284

Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs dominants du marché adoptent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et les lancements de produits pour acquérir une assise solide sur le marché . La demande croissante de divers produits médicaux, l’adoption croissante des soins à domicile, le diagnostic au point de service, la forte demande de vaccins et de médicaments pour contrôler le COVID-19 devraient profiter aux principales entreprises tout au long de la période de prévision.

Pour en savoir plus sur le rapport @ Diphtérie

Tétanos

_

Coqueluche

Type

de

produitPerspectives (volume,

2020-2028

2020-2028

kilotonnes

USD

chiffre

;

)

;

Cliniques

Centres de vaccination

Le marché mondial des vaccins DTaP est largement divisé en 5 grandes régions, à savoir. Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Reste de MEA

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1284

Merci de lire notre lecture. Veuillez noter que nous proposons également un rapport personnalisé selon les exigences du client. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et obtenir votre rapport personnalisé.

Parcourir plus de rapports:

Marché de la santé animale @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/07/1818679/0/en/Global-Animal-Health-Market-To-Reach-USD-70-01-Billion-By-2026- Reports-And-Data.html

Marché des soins bioactifs des plaies @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/16/1826492/0/en/Bioactive-Wound-Care-Market-To-Reach-USD-13-50-Billion-By-2026- Reports-And-Data.html MicroARN

(miARN) Marché @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/20/1829098/0/en/MicroRNA-miRNA-Market-To-Reach-USD-415-1-Million-By-2026-Reports- And-Data.html Marché de

l’ADN et des puces génétiques @ https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1841039/0/en/DNA-and-Gene-Chip-Market-To-Reach-USD-11-25-Billion-by- 2026-Reports-And-Data.html

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com