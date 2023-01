aperçu du marché des tondeuses à gazon robotisées sur la portée actuelle 2030

Le marché mondial des tondeuses à gazon robotisées était évalué à 1 368,96 millions USD en 2020 et à 3 062,45 millions USD en 2027 , à un TCAC de 12,19 % de 2021 à 2027. Les tondeuses à gazon sont l’un des équipements de jardin les plus utilisés pour la tonte de l’herbe et la tonte de la pelouse. En fonction de leur utilisation, ces machines sont divisées en différentes catégories, les plus simples étant les tondeuses à conducteur marchant, les tondeuses autoportées et les tondeuses à gazon robotisées. Les tondeuses à gazon robotisées sont des robots autonomes utilisés dans les jardins, les cours, les pelouses, les parcs, les terrains de golf et d’autres propriétés commerciales. Les modèles actuels de nombreuses marques de tondeuses à gazon robotisées nécessitent la mise en place d’un fil de délimitation autour de la pelouse. Ce fil de délimitation délimite la zone à tondre par la tondeuse.

La tondeuse utilise ce fil pour tondre les pelouses et localiser sa station de recharge. Cependant, des fournisseurs tels que ZCS ont mis au point des modèles prêts à l’emploi sans installation et qui n’ont pas besoin de câble périphérique pour la navigation. Ces tondeuses à gazon sont auto-amarrées et sont de plus en plus sophistiquées. Ils contiennent également des capteurs de pluie, des systèmes de suivi GPS et une technologie de navigation très avancés, ainsi que des alarmes antivol. Certains modèles adaptent leur programmation en détectant le taux de croissance de l’herbe au besoin pour entretenir la pelouse. La tendance majeure observée sur le marché des tondeuses à gazon est la poursuite de la convergence des tondeuses à gazon robotisées et de l’IoT. De plus, le marché est également témoin de l’approche vers des systèmes d’intégration et de collaboration plus simples et plus intuitifs. En outre, l’émergence de systèmes de contrôle à commande vocale a encore stimulé la croissance du marché.

L’IdO est quelque chose dont les vendeurs de produits de jardin parlent depuis longtemps. Cependant, l’IoT reste une chimère, notamment dans le domaine des tondeuses à gazon traditionnelles. L’informatique et le stockage ont déjà migré vers le cloud, et il y a un changement de paradigme dans la gestion et le contrôle des appareils. En combinaison avec l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, les appareils compatibles IoT peuvent apprendre et mettre en œuvre des changements intelligents et aider les fournisseurs à réaliser un revirement de produit remarquable dans un avenir proche.

Dynamique du marché mondial des tondeuses à gazon robotisées

Conducteurs : résolution des risques pour la sécurité des tondeuses à gazon traditionnelles

Selon le CPSC des États-Unis, le nombre de personnes traitées dans les salles d’urgence des hôpitaux dans le monde pour des blessures résultant de divers outils et équipements de jardinage dépasse 230 000 par an. Plus de 20 000 de ces incidents se sont produits lors de la conduite de tondeuses à gazon et de tracteurs de jardin. Environ 75 000 Américains (dont 10 000 sont des enfants de moins de dix ans) et 6 500 ressortissants britanniques se blessent chaque année en utilisant une tondeuse à gazon, suggère une étude de l’Université du Michigan, aux États-Unis. Ces blessures vont de lacérations mineures à graves; perte des orteils, des doigts et des jambes ; os cassés et disloqués; lésions oculaires légères à graves ; et des brûlures. Ainsi, la sécurité est un défi majeur lorsqu’il s’agit de tondeuses à gazon et d’autres produits de jardin. Les tondeuses à gazon robotisées ont relevé des défis de sécurité similaires au cours de la période 2006-2007 lorsque Kyodo America (distributeur des tondeuses à gazon robotisées Ambrogio aux États-Unis) a volontairement rappelé ses 530 tondeuses LawnBott (commercialisées au Royaume-Uni sous les noms de MowBot et Ambrogio en Italie, en France et aux Pays-Bas. ) vendus à la même époque. Les lames de coupe de la tondeuse à gazon robotique ne s’arrêtaient pas même si la tondeuse était soulevée du sol, créant un risque de blessure pour les animaux domestiques et les utilisateurs finaux. Cependant, l’utilisation d’une tondeuse à gazon robotique résout aujourd’hui la plupart de ces problèmes. Ces appareils ont été repensés et sont équipés de capteurs qui arrêtent de tondre lorsqu’ils sont soulevés et sont équipés d’une vision artificielle pour identifier les obstacles et d’une boussole, d’un accéléromètre, d’un GPS, d’une caméra et de capteurs de sécurité.

Contraintes : concurrence accrue des fournisseurs chinois

Le coût élevé des modèles haut de gamme de tondeuses à gazon robotisées de marque affecte leur demande dans le monde entier, en particulier dans les économies en développement comme la Chine. En effet, l’achat de tondeuses à gazon robotisées dépend uniquement du revenu disponible des utilisateurs finaux. Si les utilisateurs finaux disposent d’alternatives à faible coût sur le marché, ils préféreront probablement acheter des alternatives abordables. En tant que marché cible potentiel pour les tondeuses à gazon robotisées, les utilisateurs finaux résidentiels sont très sensibles au prix, l’abordabilité étant leur principal critère d’achat. L’émergence de fournisseurs locaux produisant des tondeuses à gazon robotisées à faible coût est un défi majeur auquel sont confrontés des fournisseurs mondiaux tels que Husqvarna, Robomow et Honda. De nombreux fournisseurs chinois ont fait leur apparition sur le marché et proposent des tondeuses à gazon robotisées à bas prix. Les marques chinoises telles que Denna et Lawmba deviennent très populaires dans les pays européens et asiatiques. Par exemple, les tondeuses à gazon robotisées de marque disponibles dans une fourchette de prix de 2 000 à 5 000 dollars pourraient avoir du mal à concurrencer les fabricants chinois proposant ces appareils à bas prix (100 à 500 dollars). Les fabricants chinois vendent les produits en moyenne à 1/5ème des fabricants occidentaux de tondeuses à gazon robotisées de grande marque.

Opportunités : Internet façonne le comportement d’achat des utilisateurs finaux

Dans les pays développés, quelques chaînes de distribution ou magasins de bricolage dominent la distribution des produits de soins à domicile. Par exemple, Home Depot, Schwarz Untemehmens Treuhand, Sainsbury’s, Best Buy, Carrefour, Lowe’s, Sears, Metro, Tesco, Groupe Auchan et Wal-Mart représentent la majorité des ventes de produits d’entretien ménager aux États-Unis et dans de nombreux pays européens. Ces détaillants et autres détaillants de masse représentent près de 81 % et 78 % des ventes totales du marché des produits de consommation de soins à domicile et environ 80 % et 85 % des ventes d’équipements de jardin motorisés extérieurs aux États-Unis et en Europe, respectivement.

Le marché est témoin de modèles d’achat où les utilisateurs finaux se tournent de plus en plus vers les canaux numériques pour rechercher les prix et d’autres informations connexes sur les tondeuses à gazon. Les utilisateurs finaux utilisent de plus en plus les plateformes en ligne pour comparer les prix et les caractéristiques des produits. Les réseaux sociaux influencent 47% des achats effectués par les millennials. De plus, ils sont également 1,6 fois plus susceptibles d’utiliser les canaux numériques pour découvrir de nouveaux produits, ce qui rend les plateformes de médias sociaux efficaces pour les campagnes de marketing numérique. Par exemple, des études menées aux États-Unis révèlent que près de 52 % des ressortissants américains achètent en ligne des équipements de jardinage. Les études montrent également que les sites Web des fabricants de tondeuses à gazon représentent une part modérée des achats en ligne et que les produits à prix élevé ont tendance à avoir plus d’acheteurs au détail. Husqvarna pense également que, grâce aux canaux de vente au détail qui dominent les ventes d’équipements de jardin, les achats en ligne façonneront le futur marché des produits de jardin. Ainsi, les spécialistes du marketing et les détaillants adoptent la vente au détail omnicanal pour faciliter une expérience d’achat transparente pour les utilisateurs finaux.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des tondeuses à gazon robotisées en fonction de la surface de pelouse, de la technologie, du canal de distribution, de l’utilisateur final et des régions.

Par perspectives de superficie de pelouse (milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD)

Pelouses de petite taille (moins de 3 000 m²/ 32 300 pieds carrés)

Pelouses de taille moyenne (3 001 à 10 000 m²/32 301 à 107 400 pieds carrés)

Pelouses de grande taille (plus de 10 000 m²/107 400 pieds carrés.

Par perspectives technologiques (milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD)

Tondeuses robotisées intelligentes

Tondeuses à gazon robotisées non intelligentes/de base

Par perspectives de canal de distribution (milliers d’unités, chiffre d’affaires, 2017-2027, millions USD)

En ligne

Détail

Par perspectives de l’utilisateur final (milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD)

Utilisateurs résidentiels

Services professionnels d’aménagement paysager

Cours de golf

Autres

Perspectives par région (milliers d’unités, chiffre d’affaires, 2017-2027, millions USD)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Pérou, Argentine, Colombie, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Royaume-Uni, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, France, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Petite taille, par surface de pelouse, représente la plus grande part de marché

Le marché mondial des tondeuses à gazon robotisées a été segmenté en petites, moyennes et grandes tailles en fonction de la superficie de la pelouse. En 2020, la zone de pelouse de petite taille représentait la part des revenus du marché de 95 % sur le marché mondial des tondeuses à gazon robotisées.Les tondeuses à gazon robotisées adaptées ou les pelouses de petite taille sont populaires en Amérique du Nord et en Europe. En Europe, la demande de tondeuses à gazon robotisées pour les pelouses et jardins de petite taille est élevée, car la plupart des pelouses et jardins européens ont tendance à être plus petits qu’aux États-Unis. Par exemple, la taille moyenne de la cour aux États-Unis est d’environ 1/5e d’acre ou 8 700 pieds carrés/800 m², alors que la même chose dans la plupart des pays européens est d’environ 3 650 pieds carrés/340 m². . Une large gamme de fournisseurs existants de tondeuses à gazon robotisées s’adresse à ce segment de l’application de l’utilisateur final. De plus, de nombreux nouveaux entrants lancent leurs produits appartenant à cette catégorie de marché en raison de son potentiel de marché élevé et de sa lucrabilité.

L’Asie-Pacifique a représenté le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des tondeuses à gazon robotisées

Sur la base de la région, le marché mondial des tondeuses à gazon robotisées a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 19,43 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des tondeuses à gazon robotisées en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Le marché des tondeuses à gazon robotisées dans la région est extrêmement fragmenté. La présence de petits et de grands acteurs a stimulé la disponibilité d’équipements de moindre qualité, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché.

L’augmentation de la prospérité se traduit par plus d’hôtels, de terrains de golf et d’autres propriétés commerciales, ce qui entraîne plus de pelouses sur de plus grandes superficies. Avec l’urbanisation et l’occidentalisation rapides, les organismes civiques construisent de nouvelles communautés de navetteurs telles que des corridors ferroviaires, des autoroutes et des villes entièrement nouvelles, en alignant un plan de durabilité. Cette tendance a maintenu un élan constant au cours des deux dernières années. De nombreux pays de l’APAC ont acquis la réputation de friches écologiques et redoublent d’efforts pour verdir leurs infrastructures. Cependant, la réglementation de l’immobilier devrait devenir plus sévère, restreignant la croissance future. De plus, l’espace limité dans les zones urbaines de villes comme Hong Kong, où le potentiel d’adoption des tondeuses à gazon robotisées est maximal car une grande partie est en béton, a réduit les possibilités de pose de gazon. Ainsi,

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des tondeuses à gazon robotisées est fragmenté en quelques acteurs majeurs, notamment Robert Bosch GmbH, DEERE & COMPANY, Hitachi, Ltd., Ltd., Husqvarna Group, Zucchetti Centro Sistemi Spa, Stiga SpA, Honda Motor Company, LG Electronics, Inc. ., The Kobi Company et MTD Products. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance pour renforcer leur position sur le marché. Les lancements de produits et les partenariats sont les principales stratégies de croissance adoptées par les différents acteurs clés du marché.