Aperçu du marché des tests respiratoires à l’urée, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le marché des systèmes de test respiratoire à l’urée devrait croître au cours de la période de prévision 2022 à 2029. La demande de tests respiratoires à l’urée devrait rebondir lentement mais régulièrement à court terme. Dans un avenir proche, le marché des tests respiratoires à l’urée connaîtra des développements de croissance qui présenteront des perspectives favorables.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des tests respiratoires à l’urée était de 110,7 millions de dollars en 2021 et atteindra 169,89 millions de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 5,50 % sur la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, le segment, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix. , et cadre réglementaire.

Un test respiratoire à l’urée peut être utilisé pour détecter une infection abdominale causée par la bactérie H. pylori. L’inflammation, l’ulcération et l’atrophie abdominale sont toutes causées par Helicobacter pylori. Ce test est également utilisé pour montrer que le traitement antibiotique a réussi à éradiquer H. pylori.

Obtenez un exemple de copie PDF de ce rapport (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-urea-breath-test-market

Dynamique du marché des tests respiratoires à l’urée

chauffeur

Augmentation des lancements et des approbations de produits

Le marché mondial des tests respiratoires à l’urée devrait croître tout au long de la période de prévision en raison des activités inorganiques, notamment l’augmentation des lancements et des approbations de produits, des acquisitions, des partenariats, etc. Par exemple, le japonais Otsuka Pharmaceutical a lancé le spectrophotomètre infrarouge POConePlus pour le diagnostic d’Helicobacter pylori en décembre 2019. Pour confirmer la présence d’Helicobacter pylori, cet appareil mesure la variation du rapport isotopique du dioxyde de carbone (13CO2 / 12CO2) dans l’air expiré.

initiative du gouvernement

Plusieurs raisons principales expliquent les taux élevés d’infection à H. pylori dans les pays émergents, notamment les mauvaises conditions de logement, le surpeuplement, l’assainissement inadéquat et le manque d’eau potable. Cependant, un certain nombre de projets gouvernementaux ont été lancés pour mieux comprendre la prévalence de l’infection à H. pylori au Nigeria et dans d’autres pays africains. Ces initiatives pourraient stimuler le marché des tests respiratoires à l’urée dans leur région.

Possibilité

L’intérêt croissant des acteurs du marché pour les stratégies de marché telles que les acquisitions et les partenariats devrait stimuler la croissance du marché mondial des tests respiratoires à l’urée au cours de la période de prévision.

Limite/Défi

Manque de spécialistes qualifiés en tests invasifs

Le manque de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les pays en développement remettront en question le marché des tests respiratoires à l’urée.

Ce rapport sur le marché de Test respiratoire à l’urée fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional et analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché des tests respiratoires à l’urée, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

développement récent

En 2021, Otsuka America Pharmaceutical, Inc. vendra son activité nord-américaine BreathTek à Meridian Bioscience, Inc., l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de tests de diagnostic et de matières premières pour les sciences de la vie. Cette acquisition renforcera la position de Meridian en tant que premier fournisseur de solutions de diagnostic gastro-intestinal.

En 2017, Exalenz Bioscience a lancé la gamme de produits de test respiratoire à l’urée BreathID Hp en développant le nouveau dispositif BreathID Hp Lab. Le système BreathID HP est simple à utiliser et recherche rapidement une infection active à H. pylori, un cancérogène connu.

Portée du marché mondial des tests respiratoires à l’urée

Le marché des tests respiratoires à l’urée est segmenté en fonction du type de produit, du type de test, de l’instrument et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

catégorie de produit

kit de test respiratoire à l’urée

Analyseur de test respiratoire à l’urée

type d’essai

Examen au point de service (POCT)

tests en laboratoire

Instrument

spectromètre de masse

spectromètre infrarouge

Dispositif de rationalisation assistée par laser

application

hôpital

clinique spécialisée

laboratoire

Autre

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-urea-breath-test-market

Analyse régionale du marché des tests respiratoires à l’urée:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des tests respiratoires à l’urée détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Obtenez notre catalogue détaillé @ pour plus d’informations.

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-urea-breath-test-market

Certains des principaux acteurs du marché des tests respiratoires à l’urée comprennent:

Celcom Limited (Royaume-Uni)

Exalenz Bioscience Ltd. (Israël)

Kibion ​​AB (Suède)

AdvaCare Pharmaceuticals (États-Unis)

Kizlon Inc. (Royaume-Uni)

Meridian Bioscience Inc.(미국)

Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)

Bio-Rad Laboratories Inc.(미국)

Paladin Labs Inc. (Canada)

Eurofin (Luxembourg)

Beijing Ruichenli Technology Co., Ltd.(중국)

Shenzhen Zhonghe Headway Biotechnology Co., Ltd.(중국)

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Data Bridge se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice, dotée d’une flexibilité inégalée et d’une approche intégrée. Nous sommes déterminés à tirer parti des meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com