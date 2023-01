Aperçu du marché des tests en direct (OTA), taille, part, croissance, perspectives clés à jour et prévisions – 2033

Aperçu du marché des tests en direct (OTA), taille, part, croissance, perspectives clés à jour et prévisions – 2033

Le marché des tests en direct (OTA) pour le marché de l’isolation devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 11,5 % au cours de la période de prévision (2021 à 2027).

Pour obtenir la certification CTIA (Cellular Telecommunications and Internet Association), le test OTA est un test obligatoire. Des tests OTA sont également requis pour divers opérateurs, fournisseurs et organisations de normalisation afin de déterminer si les appareils sans fil répondent aux normes applicables. L’augmentation de l’Internet des objets et l’adoption d’appareils intelligents, la fréquence des tests OTA augmenteront, ce qui contribuera à propulser la croissance du marché des tests OTA.

Les appareils IoT qui souffrent des mauvaises performances de l’antenne rayonnée entraînent une mauvaise expérience utilisateur. Les appareils IoT sont disponibles dans de nombreuses tailles, formes, matériaux et fonctionnent dans différents environnements. Cela présente des défis pour les tests OTA des appareils IoT. Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) a mis en place un groupe de travail IoT et a publié des méthodes de test OTA pour les appareils LTE-M.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.regionalresearchreports.com/request-sample/over-the-air-OTA-testing-market/ICT-1752

Segmentation du marché des tests en direct (OTA) pour l’isolation:

Marché des tests en direct (OTA), par application

Télécommunications et appareils grand public

Automobile et transport

Ville intelligente

Industriel

Autres

Marché des tests en direct (OTA), par technologie

5G

LTE

UMTS

GSM

CDMA

Marché des tests en direct (OTA), par offres

Matériel

Prestations de service

En fonction de la région, le marché des tests en direct (OTA) a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des tests en direct (OTA). On estime en outre que la région Asie-Pacifique dominera le marché mondial des tests en direct (OTA) au cours de la période de prévision.

Marché des tests en direct (OTA), par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché des tests en direct (OTA):

Intertek

Bureau Veritas

Anritsu

Keysight

Rohde & Schwarz

Eurofins Scientifique

SGS

CETECOM

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Rapport d’achat direct : https://www.regionalresearchreports.com/buy-now/over-the-air-OTA-testing-market/ICT-1752?opt=2950

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies avec une part de marché importante

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché des tests en direct (OTA) fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.regionalresearchreports.com/table-of-content/over-the-air-OTA-testing-market/ICT-1752

Le rapport sur le marché des tests en direct (OTA) pour l’isolation couvre une analyse complète sur: