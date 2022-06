Aperçu du marché des tests, de l’inspection et de la certification avec une analyse approfondie et un rapport d’examen par des experts 2022-2030

La taille du marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification était de 205,2 milliards USD en 2020 et devrait croître de 282,9 milliards USD d’ici 2027 , à un TCAC de 5,5 % de 2021 à 2027 . Les services de test, d’inspection et de certification (TIC) vont de l’audit et de l’inspection aux tests, à la vérification, à l’assurance qualité et à la certification de l’équipement, du produit, etc. Ceux-ci contribuent à accroître l’efficacité des produits et services et à minimiser les risques. Les services de test, d’inspection et de certification sont applicables dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, du pétrole et du gaz, etc.

L’attention croissante des entreprises manufacturières pour améliorer la rétention des consommateurs en offrant des produits de qualité et l’augmentation de la demande de tests d’interopérabilité pour les appareils connectés et l’IoT stimulent la croissance du marché des tests, de l’inspection et de la certification. De plus, la transformation numérique des services clients et l’adoption rapide de technologies révolutionnaires devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification.

Une concurrence accrue et une faible sensibilisation des petits fabricants sont les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché des tests, de l’inspection et de la certification. La prise de conscience croissante du besoin d’essais, d’inspection et de certification et l’augmentation du besoin de sécurité sont des facteurs opportunistes pour la croissance des essais, de l’inspection et de la certification.

Dynamique du marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification

Moteurs : L’attention croissante des entreprises manufacturières à améliorer la fidélisation de la clientèle en offrant des produits de qualité

Des produits de qualité aident les entreprises à satisfaire et fidéliser leurs clients et à réduire les risques et les coûts des rappels de produits. Les entreprises acquièrent un avantage concurrentiel en suivant les normes de gestion de la qualité. De plus, les principales certifications offertes par des autorités reconnues et crédibles aident ces entreprises à améliorer leur crédibilité commerciale et leur efficacité globale. Les entreprises communiquent avec les consommateurs via des publicités et des stratégies de marketing pour garantir la qualité des produits. En conséquence, de nombreuses personnes optent pour des produits de marque et certifiés. Ainsi, les entreprises de marque gagnent de meilleurs revenus.

De plus, les gouvernements encouragent l’utilisation de produits et services certifiés pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises de produits alimentaires en Inde ayant la certification FSSAI authentifient que leurs produits sont fabriqués selon des réglementations strictes et sans danger pour la consommation. Par conséquent, la forte concentration des entreprises manufacturières sur la fourniture de biens et de services de haute qualité pour maintenir leur position sur le marché a aidé les acteurs des TIC à conquérir presque toutes les industries.

Contraintes : Coût élevé des services TIC en raison de la diversité des normes et réglementations

Avec l’internationalisme dans les métiers et les entreprises, des réglementations et des normes locales distinctes sont susceptibles de créer des obstacles à l’acceptation de produits dans le monde entier. Cela crée des conflits entre les normes locales et internationales, entravant la croissance du marché. Les variations des normes réglementaires entre les différentes zones géographiques entraînent des écarts dans les taux d’imposition, entraînant ainsi des coûts supplémentaires pour les entreprises (pour gérer les questions liées à la fiscalité, il y a l’embauche de personnel local). Les sociétés TIC sont soumises aux lois locales et doivent respecter les réglementations et les normes des pays dans lesquels elles opèrent ; cela peut nuire à leur efficacité. De plus, le risque lié à la normalisation et à la qualité des services d’essais et de certification fournis par les entreprises TIC existe toujours.

Portée des essais, de l’inspection et de la certification

L’étude classe le marché des tests, de l’inspection et de la certification en fonction du type de service, du type d’approvisionnement et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de service Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Essai

Inspection

Certificat

Par type d’approvisionnement Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

En interne

Externaliser

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Qualité et sécurité

Évaluation de la production

Inspection industrielle

Certification du système

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment interne devrait représenter la plus grande part de marché, par type d’approvisionnement

Le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification est divisé en interne et externalisé en fonction du type d’approvisionnement . En 2020, le segment interne représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification . Les services de test internes offrent aux entreprises un contrôle total sur l’ensemble du processus. Les entreprises ayant une expertise commerciale de base dans ces services effectuent ce type de test. Pour effectuer des activités TIC en interne, une entreprise doit développer des capacités internes en termes de technologie, d’équipements de test et de mesure et de personnel qualifié.

Ce processus est particulièrement évident dans des applications telles que les services publics, les sciences de la vie et les secteurs publics. Le service TIC tiers est une méthode d’évaluation de la conformité rentable qui entraîne des niveaux de conformité plus élevés. Il assure une plus grande satisfaction des clients avec des produits plus sûrs, aide les agences gouvernementales à améliorer leur efficacité et à gérer leurs ressources de surveillance du marché. Il aide les fabricants à réduire les coûts de conformité internes et à naviguer plus facilement dans les exigences du marché mondial. Les opérations réalisées par les entreprises proposant des services TIC internes et externalisés peuvent varier d’une application à l’autre. En raison de la criticité des applications, des industries telles que le secteur public et l’exploitation minière préfèrent les services internes plutôt que l’externalisation des services TIC.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Le marché des TIC en Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La forte dépendance de nombreux pays européens et américains vis-à-vis des entreprises d’Asie-Pacifique pour les dispositifs médicaux, les kits d’équipement de protection individuelle, les produits pharmaceutiques et autres équipements nécessaires, a accru la recherche et le développement dans les voitures autonomes et connectées (technologies nouvelles et améliorées). L’amélioration des modes de vie est le facteur clé de la croissance du marché des TIC en APAC.

De nombreux pays économiquement avancés ont leurs unités de fabrication dans les pays en développement de l’Asie-Pacifique, en particulier en Chine, en Inde et au Japon. Ces unités sont tenues de fabriquer des produits conformes aux normes internationalement acceptées. Les marchés intérieurs de la région Asie-Pacifique connaissent une croissance rapide en raison de l’augmentation du revenu par habitant de la classe moyenne. En outre, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance de la certification. Plus de 45 pays, dont la Chine, l’Inde, le Japon, Taïwan, Singapour, Hong Kong, la Thaïlande et l’Australie, sont considérés pour analyser le marché des TIC en APAC.

Principaux acteurs du marché

Le marché des tests, de l’inspection et de la certification est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Intertek Group PLC, SGS SA, Bureau Veritas SA, Underwriters Laboratories (UL), DNV GL, Eurofins Scientific SE, Dekra Certification GmbH, ALS Limited, BSI Group, SAI Global Limited, MISTRAS Group Inc., Element Metech (Exova Group PLC), TUV SUD Ltd, Applus Services SA et Kiwa NV. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale