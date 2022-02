Aperçu du marché des tests de cannabis en Europe et recherche mondiale jusqu’en 2027 | Agilent Technologies, Inc., Perkin Elmer, Inc., Merck KGaA

Le rapport sur le marché européen des tests de cannabis est la recherche la plus importante pour qui recherche toutes les informations sur le marché. Le cannabis médicinal est désormais légal dans la plupart des régions du monde. Il est crucial de tester les produits à base de cannabis utilisés à des fins médicales pour éviter les effets secondaires. Les tests de cannabis sont utilisés dans diverses applications, notamment la détermination de la concentration de cannabis dans divers échantillons analytiques tels que les médicaments pharmaceutiques et la détection de contaminants tels que les bactéries et les champignons.

Le marché européen des tests de cannabis devrait atteindre 770,30 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 431,58 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 7,7 % de 2020 à 2027 .

Les principales entreprises du marché européen des tests de cannabis comprennent Agilent Technologies, Inc., Perkin Elmer, Inc., Shimadzu Corporation, Sciex (Danaher), Merck KGaA, Restek Corporation, Waters, Cannasafe Analytics, Accelerated Technology Laboratories, Inc., Digipath Inc. , Balises associées et autres.

Les principaux acteurs de l’industrie des tests de cannabis en Europe sont couverts dans ce rapport par rapport, leur part de marché, leur portefeuille de produits et leurs profils d’entreprise. Les principaux acteurs du marché sont analysés sur la base du volume de production, de la marge brute, de la valeur marchande et de la structure des prix. Le scénario de marché concurrentiel parmi les acteurs européens des tests de cannabis aidera les aspirants de l’industrie à planifier leurs stratégies. Les statistiques présentées dans ce rapport constituent un guide précis et utile pour façonner la croissance de votre entreprise.

Répartition globale du marché Test de cannabis en Europe par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché européen des tests de cannabis sur la base des types suivants:

Instruments de chromatographie

Chromatographie liquide

Chromatographie des gaz

Spectroscopie

Spectrométrie de masse

Spectrométrie atomique

Consommables

Standard et CRM

Logiciel

Sur la base de l’ application , le marché européen des tests de cannabis est segmenté en:

Laboratoires d’essais

Fabricants de médicaments

Instituts de recherche

La croissance du marché dans la région est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation du financement gouvernemental et l’accent mis sur la consommation de cannabis et la demande croissante d’activités de recherche pour améliorer la qualité du cannabis. Cependant, le cannabis utilisé comme drogue de rue et les problèmes liés à l’huile de CBD sont les facteurs qui auront un impact négatif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Enfin, le rapport sur le marché des tests de cannabis en Europe est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

