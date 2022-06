Aperçu du marché des tests de cannabidiol (Cbd), analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales d’ici 2029

Un rapport de marché exceptionnel sur les tests de cannabidiol (Cbd) comprend un chapitre sur le marché mondial et les entreprises alliées avec leurs profils, qui fournit des données essentielles concernant leurs informations en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. L’ensemble du rapport peut être divisé en quatre domaines principaux, à savoir la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont couvertes dans le rapport fiable sur les tests de cannabidiol (Cbd). Pour obtenir une connaissance de tous les facteurs liés au marché, un rapport transparent, complet et de qualité supérieure est créé.

Analyse du marché et aperçu du marché des tests de cannabidiol (CBD)

Le marché des tests de cannabidiol (CBD) devrait augmenter à un taux de 20,00 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Un nombre croissant de laboratoires de recherche sur le CBD au cours de la période de prévision 2021-2028 servirait de moteur pour l’industrie des tests de cannabidiol (CBD).

CBD est l’abréviation de cannabidiol, l’un des nombreux cannabinoïdes, ou composés chimiques, présents dans la marijuana et le chanvre. Mais le CBD n’est pas psychoactif, contrairement au THC. Ce n’est pas, en d’autres termes, ce qui vous défonce. Il se distingue également du cannabis médicinal, dont il a été démontré qu’il soulage la douleur et, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires, le CBD peut même aider à traiter l’acné.

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les tests de cannabidiol (CBD) sont CannaSafe ; Steep Hill, Inc. ; Laboratoires Anandia ; Groupe de recherche Eirlab ; Laboratoires PhytoVista ; CW ANALYTIQUE ; Pure Analytics LLC ; ANRESCO ; EVIO Inc. ; SC Labs. ; Digipath Inc. ; L’Université du Mississippi.; Institut Battelle Memorial; Université de l’Alberta; MM Enterprises USA, LLC. ; Terra Tech Corp.; Aphria Inc. ; Le groupe Cronos ; Marijuana médicale, Inc. ; STENOCARE ; Tikoun Olam. ; Cannabis Science Inc. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

