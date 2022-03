Aperçu du marché des tapis de yoga, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2027

Le marché mondial des tapis de yoga atteindrait une valeur de 11,13 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Cette croissance du marché peut être attribuée à la prise de conscience croissante des bienfaits du yoga pour la santé parmi la nouvelle génération ainsi que la population âgée. Le besoin croissant de réduire le stress dans le corps en activant le système nerveux parasympathique a conduit à l’adoption de la pratique du yoga. L’incidence croissante des maux de dos chroniques chez les personnes âgées a augmenté l’adoption du yoga parmi la population gériatrique, car le yoga soulage les maux de dos. Ceci, à son tour, a stimulé la demande de tapis de yoga. La population gériatrique souffre également de plus en plus de diabète et de maladies cardiovasculaires, ce qui stimule la pratique du yoga et, par conséquent, la demande de tapis de yoga. Le yoga abaisse le taux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète et réduit le risque de maladies cardiaques.

La couverture exhaustive de l’impact du COVID-19 sur l’industrie Tapis De Yoga est une attraction majeure du rapport. L’urgence sanitaire mondiale a assailli l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché des tapis de yoga au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie des tapis de yoga.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des tapis de yoga ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Principaux faits saillants du rapport

En octobre 2020, Columbia Sportswear Company, un acteur majeur de l’industrie mondiale des vêtements, accessoires, chaussures et équipements de style de vie actif, a choisi Adyen comme principal fournisseur de paiements. . Adyen devrait introduire officiellement Columbia Sportswear Company aux États-Unis, au Canada et en Europe. L’initiative stratégique fournirait à Columbia Sportswear Company et à sa famille de marques l’accès à une plate-forme de commerce unifiée, créant une vue unique des paiements et des données client pour les achats en magasin et en ligne.

Le segment du commerce électronique détenait la plus grande part de marché de 52,9 % en 2019. La pénétration et l’accessibilité croissantes d’Internet et l’utilisation croissante des smartphones dans les économies en développement ont stimulé le segment.

Le segment du caoutchouc naturel devrait se développer au TCAC le plus rapide de 3,8 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements des fabricants pour produire des tapis de yoga écologiques et biodégradables entraîne l’utilisation de caoutchouc naturel pour la production de tapis de yoga.

Les principaux acteurs du marché sont Columbia Sportswear, Manduka, LLC, Lululemon Athletica, Hugger Mugger Yoga Products, Jade Yoga, Liforme Yoga, Fabrication Enterprises Inc., Sequential Brands Group, Inc., Barefoot Yoga Co. et ADIDAS

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché des tapis de yoga est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Tapis de yoga.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des tapis de yoga en termes de canal de distribution, de matériau et de région :

Distribution Channel Outlook (Revenue, USD Billion ; 2017– 2027) Supermarchés et hypermarchés E-commerce Magasins spécialisés

Perspectives des matériaux (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Polyuréthane Caoutchouc naturel Thermoplastique Élastomère Chlorure de polyvinyle Autres (Jute et coton)

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord SK. Canada Europe Allemagne BENELUX France Asie Reste de l’Europe -Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



