Aperçu du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe par croissance, tendances émergentes et prévisions d’ici 2027

Le marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe devrait passer de 932,68 millions de dollars US en 2020 à 1 544,42 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 8,2 % de 2020 à 2027. La demande de sécurité opérationnelle augmente dans le secteur des aéronefs à voilure tournante, en particulier pour les hélicoptères utilisés dans les services publics et privés. Pour répondre à cette demande émergente, les acteurs du marché introduisent des systèmes et des services avancés de surveillance des données de vol des hélicoptères (HFDM). Répondant au besoin de sécurité opérationnelle, les principaux acteurs du marché introduisent des solutions HFDM avancées pour les exploitants de flottes d’hélicoptères. En mars 2019, Airbus Helicopters a lancé la nouvelle solution de surveillance des données de vol des hélicoptères Flight Analyzer (HFDM) pour soutenir la sécurité opérationnelle des aéronefs. L’analyse des données après vol effectuée par la solution HFDM identifie le risque et prend des mesures préventives avant qu’elles ne conduisent à des incidents. Le développement et l’adoption de nouveaux produits par les principaux avionneurs créent une opportunité lucrative pour le marché.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Appareo

Société Curtiss-Wright

FLYHT Aerospace Solutions Ltd.

Honeywell International Inc.

L3Harris Technologies inc.

Safran Électronique & Défense

Teledyne Controls LLC

Segmentation du marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe :

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe – Par composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe – Par type de solution

À bord

Sol

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe – Par utilisateur final

Opérateurs de flotte

Opérateurs de drones

Agences d’enquête

Marché des systèmes de surveillance des données de vol en Europe – Par pays

La France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

Le marché européen des systèmes de surveillance des données de vol a connu une baisse de la croissance du marché au premier semestre 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19. Des pays comme la Russie, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et d’autres ont enregistré quotidiennement un nombre important de cas confirmés ; ainsi, ces pays ont imposé le confinement. Les vols ont été suspendus pour une période plus longue au premier semestre 2020, ce qui a réduit la demande de systèmes de surveillance des données de vol. Plusieurs pays ont également arrêté leurs activités de production dans l’industrie aéronautique, ce qui a encore ralenti la croissance du marché. Par exemple, 668 personnes infectées se trouvent sur le porte-avions français Charles de Gaulle. En conséquence, l’installation ne peut pas fonctionner sans le personnel approprié, les opérations sont soit arrêtées, soit menées avec une force limitée.

De plus, une nouvelle souche de coronavirus qui cause le COVID-19 a été découverte au Royaume-Uni, qui se propage à un rythme plus rapide que la souche précédente. La crise a déclenché la fermeture de la connectivité aérienne au Royaume-Uni et dans d’autres pays européens. L’Europe est la troisième plus grande région en termes de demande d’avions, ce qui pourrait aider le marché à se redresser après la pandémie, mais dans le scénario actuel, la demande de services et de systèmes dans la région connaît une baisse importante. Pourtant, les entreprises opérant dans la région parviennent à proposer une solution de systèmes de surveillance des données de vol au niveau national et mondial, mais pas selon l’objectif prévu. En outre, l’utilisation de robots, d’analyses de données, de systèmes connectés et d’autres outils et logiciels avancés pour améliorer les performances de vol est apparue en raison de l’épidémie, qui pourrait prendre une part plus importante au cours de la période de prévision.

